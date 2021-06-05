一家4口湖邊慶生成悲劇！　他獨留岸上痛哭「拍下父兄溺斃」網心醉

▲ 一家4口到湖邊野餐慶生，未料發生悲劇。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者陳宛貞／綜合外電報導

印度馬哈拉什特拉邦日前發生一起悲劇，一對父母為了替小兒子慶祝生日，一家4口到湖邊野餐。父親第一個跳進湖中戲水，卻受困泥中，不斷掙扎。妻子和大兒子不顧危險下水救他，未料二人也跟著受困。附近漁民趕緊前來幫忙，但父親與大兒子不幸溺斃，過程全被獨留在岸上的么子拍下，畫面令眾多網友感到不捨。

綜合外電報導，這起事件發生在馬哈拉什特拉邦那格浦爾市，35歲男子加尼（Abdul Asif Abdul Gani）與30歲的妻子阿斯瑪（Asma）上月17日帶著12歲的大兒子阿西夫（Abdul Chahbil Abdul Asif）和小兒子到湖邊遊玩，本應快樂的慶生之旅卻成為一場悲劇。

事發時的影片（可能引起不適，請慎入）中可見，加尼在水中伸出雙手求救，原先在岸上的阿斯瑪馬上下水游向他，接著阿西夫也游向二人，三人卻都因湖底淤泥受困，在水中不斷掙扎，還可聽見小兒子的哭聲。另一段影片中，前來幫忙的漁民將加尼自水中拉起，但他已經溺斃，阿西夫也不幸身亡，僅阿斯瑪存活。

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