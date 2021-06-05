　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

斧頭殺妻！　他拖血屍出門「走80m丟包街上」鄰居全嚇傻

▲屍體,大體,命案,死亡。（圖／取自免費圖pixabay）

▲ 瓦爾米基殺害妻子過程中傷及兒子，導致他也傷重身亡。（示意圖／取自免費圖Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度拉賈斯坦邦日前發生一起驚悚案件，一對夫妻發生言語爭執，未料丈夫情緒失控，拿起斧頭便朝妻子身上狂砍，導致她當場爆血身亡，還傷及年幼的兒子，接著更在街上拖行屍體約80公尺後丟包，附近鄰居都飽受驚嚇，被送醫急救的男童經過搶救也不幸身亡。

當地媒體《Times Now》3日報導，這起事件發生於拉賈斯坦邦科塔縣，40歲男子瓦爾米基（Sunil Valmiki）與35歲妻子希瑪（Seema）結褵15年，育有2子，分別為9歲及9個月大。二人1日發生爭吵，瓦爾米基竟以斧頭砍殺希瑪，還傷及不滿1歲的么子。

瓦爾米基接著拖著希瑪的屍體出門步行70至80公尺距離，街上瀰漫恐怖氣氛。鄰居知情後紛紛出外查看，瓦爾米基便將屍體丟棄，遺體現由法醫進行驗屍。他們9月大的兒子事發後被送往醫院治療，2日上午傷重不治。

根據《印度時報》，瓦爾米基後來前往附近警局自首，被控殺害妻兒。警方說明，這對夫妻近幾年爭吵不斷，希瑪事發當天待在手足家中，未料瓦爾米基找上門，將她和兒子帶回二人的住處，隨後發生悲劇。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

防疫必備！隨身空氣清淨機599元起

ET快訊
大S爆離婚斷開汪小菲　好友范瑋琪回應了
快訊／校正回歸數字縮小！　陳時中：6／7後不再公布
今確診+校正回歸「共511例本土」新北229例最多　各縣市分
快訊／創新高！今日增38死　男性26人、女性12人
快訊／今增確診511例「476例本土、37例校正回歸」
LIVE／電子廠連爆「京元超豐86人確診」　陳時中最新說明
3萬紓困金「好友炫耀拿去買手機」！　他怒了：無薪假都沒得領
快訊／S媽表態！隔空喊話汪小菲「個人做事個人擔」　揭大S爆離
快訊／台塑六輕夫妻員工確診　288人快篩出爐！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄普丁聲援北韓！怒轟美國「背信棄義」：高壓制裁無法解決核武問題

斧頭殺妻！　他拖血屍出門「走80m丟包街上」鄰居全嚇傻

戴口罩也確診！東京鬧區人潮增加　疫情恐迅速再度擴大

被疫苗荒逼急！　印度砸57億訂購3億劑「未經核准」的新冠疫苗

他隨身帶「消毒噴槍」買東西狂噴！　網友力挺：防疫態度超正確

遊說科學家「挺新冠非人為洩漏」！　WHO專家遭爆曾金援武漢實驗室

剛贈台AZ疫苗　NHK：日本擬供越南200萬劑「最快6月中旬配送」

金正恩現身破除謠言！「神隱1個月」未露面　對拜登、文在寅不表態

夫殉職後受社長關照！人妻肉體報恩　害小學女兒陷性虐地獄、染性病

他火化1300具遺體被封「新冠戰士」　染疫後沒藥、沒病床終釀死亡

原住民運將「無罩工作」遭嗆破口　高EQ電爆酸民：嘖，旁邊有阿姨？

勸工人「別脫口罩抽菸」被飆國罵　北市男慘遭追打數條街致腦震盪！

雷雨轟炸北北基！水淹半個輪胎高　驚見「地下室樓梯瀑布」車道變水道

國道小客車打滑車主「校正回歸」　華麗旋轉續開...網：有喊有保佑

正妹麻醉護理師防疫工作日常！ 隔離衣+N95戴整天脫掉全臉壓痕

各就各位！男站車後「等待被撞」　路邊大字躺碰瓷...網：演技拙劣

陳零九挨罵「女巫不救」：我都接受！　曝治療狀況…籲一有徵兆就待在家

「嘸蝦米輸入法」靠直覺+聯想打字　速度大大提升...網：用過就回不去

送2歲狗結紮變摘除胰臟狂出血！醫回「正常現象」...搶救5hrs過世

京元電7300人快篩！變恐怖群聚　無塵室「禁戴醫療口罩」原因曝

俄普丁聲援北韓！怒轟美國「背信棄義」：高壓制裁無法解決核武問題

斧頭殺妻！　他拖血屍出門「走80m丟包街上」鄰居全嚇傻

戴口罩也確診！東京鬧區人潮增加　疫情恐迅速再度擴大

被疫苗荒逼急！　印度砸57億訂購3億劑「未經核准」的新冠疫苗

他隨身帶「消毒噴槍」買東西狂噴！　網友力挺：防疫態度超正確

遊說科學家「挺新冠非人為洩漏」！　WHO專家遭爆曾金援武漢實驗室

剛贈台AZ疫苗　NHK：日本擬供越南200萬劑「最快6月中旬配送」

金正恩現身破除謠言！「神隱1個月」未露面　對拜登、文在寅不表態

夫殉職後受社長關照！人妻肉體報恩　害小學女兒陷性虐地獄、染性病

他火化1300具遺體被封「新冠戰士」　染疫後沒藥、沒病床終釀死亡

快訊／苗栗本土+66！縣府14:30召開說明

科技大廠移工群聚大爆發！指揮中心：即起「暫停轉換雇主」

里約奧運百欄金牌禁賽5年懲處大轉彎？　暫解禁能參加東奧選拔

大S爆離婚斷開汪小菲　好友范瑋琪10字回應了

法網／網壇三巨頭再次同日出賽　攜手衝擊16強無懸念

名媛版大S「12天前也宣布離婚」　斷開12年尪：人生目標不再相同

李俊儒榮陞東港副分局長　龔明昌陞任里港副分局長

夏天就要「芒果甜點」！超澎湃水果塔、扎實蛋糕捲　10樣超人氣必吃

米其林「這顆星」搶破頭　宅在家防疫也能整組吃好吃滿

今確診+校正回歸「共511例本土」新北229例最多　各縣市分佈曝光！

91歲翁染疫歿！自責害全家隔離　兒視訊告別：要好好跟菩薩走

國際熱門新聞

重症者吐出巨量濃痰　跟強力膠一樣稠

美釋台疫苗交付日期　白宮進一步回應

打完2劑疫苗仍確診！醫院廚師和同事聚餐完發燒

滿地都是屍體　家屬被迫開屍袋認屍

空軍接種AZ疫苗第2劑腦死！3天後身亡

即／臉書將宣布新政策：政治人物發言違規　就刪文

101點燈感謝日　登NHK推特話題第1名

日網友超感動！　瘋傳台北101「感謝日本」點燈圖

歐盟宣布：禁止白俄羅斯國航降落、飛越領空

日台交流協會轉台北101照：一起繼續走向希望の明日

辛普森殺妻案辯護律師辭世 享壽87歲

G7將推全球基建倡議反制一帶一路

即／台灣人洗版感謝　「日台交流協會」回應了

韓媒關注「日贈台AZ疫苗」！酸日本沒人打

更多熱門

相關新聞

火化1300具遺體　「新冠戰士」染疫亡

火化1300具遺體　「新冠戰士」染疫亡

印度中部地區一名67歲老翁在疫情爆發的1年多來，冒著生命危險為超過1300名新冠肺炎死者進行火化，還曾獲得那格浦爾市（Nagpur）市長表揚為「新冠戰士」（Corona Warrior）。然而，老翁4月接種疫苗之後開始發燒，隨後和家人一起確診，但他卻因為延誤就醫而死於新冠肺炎。

家屬未認屍就火化　老婦卻突然返家

家屬未認屍就火化　老婦卻突然返家

毒性強！廣州社區首見印度變種毒株

毒性強！廣州社區首見印度變種毒株

印度「124歲人瑞」接種新冠疫苗

印度「124歲人瑞」接種新冠疫苗

滿地都是屍體　家屬被迫開屍袋認屍

滿地都是屍體　家屬被迫開屍袋認屍

關鍵字：

印度

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大S宣布離婚！斷開10年汪小菲

汪小菲發文回應了！

點開入帳通知「迎接紓困金」　下秒臉綠了

大S掰了汪小菲10年婚　小S6字回應了

郭台銘缺BNT疫苗原廠授權書　台積電前高層一招解套

杜汶澤嗆汪小菲「才是漢奸」！

重症者吐出巨量濃痰　跟強力膠一樣稠

獨／大S驚爆離婚　家人回應超冷靜

停止到校上課延至暑假？陳時中：再與教育部討論

汪小菲被發現「悄改編輯紀錄」！

朱學恒又送花籃！「8字給侯友宜」

即／北投1家3人陳屍臥房　女兒篩檢出爐！

快訊／S媽表態！揭大S爆離婚真相

快訊／邱鋒澤新冠肺炎檢驗結果出爐！

雷雨灌進翡翠水庫千萬噸　最新蓄水量曝光

更多

最夯影音

更多
原住民運將「無罩工作」遭嗆破口　高EQ電爆酸民：嘖，旁邊有阿姨？

原住民運將「無罩工作」遭嗆破口　高EQ電爆酸民：嘖，旁邊有阿姨？
勸工人「別脫口罩抽菸」被飆國罵　北市男慘遭追打數條街致腦震盪！

勸工人「別脫口罩抽菸」被飆國罵　北市男慘遭追打數條街致腦震盪！

雷雨轟炸北北基！水淹半個輪胎高　驚見「地下室樓梯瀑布」車道變水道

雷雨轟炸北北基！水淹半個輪胎高　驚見「地下室樓梯瀑布」車道變水道

國道小客車打滑車主「校正回歸」　華麗旋轉續開...網：有喊有保佑

國道小客車打滑車主「校正回歸」　華麗旋轉續開...網：有喊有保佑

正妹麻醉護理師防疫工作日常！ 隔離衣+N95戴整天脫掉全臉壓痕

正妹麻醉護理師防疫工作日常！ 隔離衣+N95戴整天脫掉全臉壓痕

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面