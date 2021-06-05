斧頭殺妻！　他拖血屍出門「走80m丟包街上」鄰居全嚇傻

▲ 瓦爾米基殺害妻子過程中傷及兒子，導致他也傷重身亡。（示意圖／取自免費圖Pixabay）



記者陳宛貞／綜合外電報導

印度拉賈斯坦邦日前發生一起驚悚案件，一對夫妻發生言語爭執，未料丈夫情緒失控，拿起斧頭便朝妻子身上狂砍，導致她當場爆血身亡，還傷及年幼的兒子，接著更在街上拖行屍體約80公尺後丟包，附近鄰居都飽受驚嚇，被送醫急救的男童經過搶救也不幸身亡。

當地媒體《Times Now》3日報導，這起事件發生於拉賈斯坦邦科塔縣，40歲男子瓦爾米基（Sunil Valmiki）與35歲妻子希瑪（Seema）結褵15年，育有2子，分別為9歲及9個月大。二人1日發生爭吵，瓦爾米基竟以斧頭砍殺希瑪，還傷及不滿1歲的么子。

瓦爾米基接著拖著希瑪的屍體出門步行70至80公尺距離，街上瀰漫恐怖氣氛。鄰居知情後紛紛出外查看，瓦爾米基便將屍體丟棄，遺體現由法醫進行驗屍。他們9月大的兒子事發後被送往醫院治療，2日上午傷重不治。

根據《印度時報》，瓦爾米基後來前往附近警局自首，被控殺害妻兒。警方說明，這對夫妻近幾年爭吵不斷，希瑪事發當天待在手足家中，未料瓦爾米基找上門，將她和兒子帶回二人的住處，隨後發生悲劇。

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