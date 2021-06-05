拜登「2.0版黑名單」　環時：華盛頓變本加厲，也打不趴中國科技

▲拜登禁止投資中企「2.0版黑名單」，從48個增加到59個。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

美國總統拜登4日簽署行政命令，以「應對中國軍工企業威脅」為由，將包括華為、中芯國際、中國航天科技集團有限公司在內的59家中企列入投資「黑名單」，禁止美國人與名單所列公司進行投資交易，於8月2日正式生效。大陸官媒《環球時報》今（5日）發出社評，標題強調「華盛頓變本加厲，也打不趴中國科技。」

《環球時報》社評首先引述《華爾街日報》評論稱，這是拜登政府對中國政策進行廣泛審查之際採取的「最堅決的行動之一。」

社評稱，中美經濟高官剛剛進行了兩次通話，全面恢復了溝通。「就在國際社會尚未完全消化這個消息的時候，華盛頓又對中國出手了，讓我們再一次深刻體會到了中美關係的複雜性，以及華盛頓壓制中國發展的偏執態度。」

社評表示，這次的「黑名單」正是川普政府時期制定的所謂「中共涉軍企業」清單2.0版。然而，這份政治目的性極強的臨時舉動，一出來立即就在美國引發了混亂。

▲小米曾列「黑名單」，如今勝訴被移除名單外。（圖／CFP）

社評進一步說，如紐交所先是將三大中國電信運營商摘牌，然後又撤銷，最後又摘牌。那麼短的時間裡翻來覆去，完全不是一個成熟的市場行為體該有的樣子。而小米和籮筐科技第一時間提訴後獲得勝訴，並被移出「黑名單」，這也證明「清單」缺乏法律依據。

如今，拜登政府變本加厲推出的「黑名單」，社評分析，一是所涉中國企業和實體的數量增加，由48個增加到59個；二是行政令的範圍也有所擴大，不僅禁止美國投資者購買所列中企的證券，還禁止投資這些企業的基金；三是執行部門由國防部轉為財政部。

社評指出，被列入「黑名單」的很多企業和軍工根本沒什麼關係，說明這只是華盛頓的一個噱頭。原本是正常的國家間和企業間的經濟活動，卻被華盛頓脫離經濟地去看經濟，把經濟議題毫無底線地安全化、政治化、意識形態化，濫用國家力量，破壞市場規則和秩序，不擇手段近乎病態地打壓和限制中國企業。為什麼要這麼做？其實大家都懂，華盛頓就是想把這些科技綜合實力強的中國優秀企業給打趴下。

社評強調，可以確定，華盛頓是不可能實現這個目標的。「美國對中國科技發展的壓制並不是一天兩天了，但中國科技非但沒有趴下，反而越壓越強。」

最後，文末稱，缺乏自信的美國願意玩意識形態，就讓他自己玩去吧，最終他會發現，被晾在一邊的是他自己，吃大虧的也是他自己。