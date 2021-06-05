管碧玲曝光「謝長廷與日協調過程」：小英總統也沒有想到吧

▲駐日代表謝長廷邀請美國駐日代理大使楊舟（Joseph M. Young）到官邸餐敘。（圖／謝長廷臉書）

記者葉國吏／綜合報導

本土疫情持續延燒，所幸日本124萬劑AZ疫苗4日抵台，讓許多人大喊台日友好。立委管碧玲5日凌晨在臉書發文「我突然想到忘記謝謝謝大使一件事」，笑稱「小英總統也沒想到吧」。

日本捐贈疫苗給台灣消息曝光後，謝長廷在3日晚間透過臉書發文指出，「給各位關心的好朋友：國家處境特殊，國際爭奪疫苗激烈，疫苗沒有上飛機前，都還可能變卦，長廷在第一線，眼看臺灣疫情擴大，威脅大家生命健康，也是心急如焚，守護這批疫苗安扺家鄉，實為最優先使命，職責所在，不得不保密到底，這段期間，針對關心朋友的詢問，無法和盤托出，一一給予滿意的回答，在此致歉！」

124萬劑疫苗在4日抵台，台灣民眾相當開心，對謝長廷也大為讚賞。立委管碧玲5日也在臉書發文透露，本月2日她看到謝長廷在臉書發文談疫苗冷藏設備問題之後，兩人有進行對話，對話中管碧玲詢問「好像是預告好消息了？」謝長廷則回「我已經簽了四個契約，還有二個未簽，這很複雜，還是要政府授權」。

管碧玲說，謝長廷在對話中表示已經「超前部署」很多，「我自己是律師，所以省很多時間，不必一一請示，但日本很謹慎，一一請律師和上級看～～～所以我每晚都在等契約。」

管碧玲寫道「看到了吧，小英總統也沒有想到吧」，派一位律師當外交官可以省下很多律師費，「六個契約耶！這次律師費省很大啊！」