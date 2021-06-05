護理師3周沒回家　睡在家屬休息室：不願親人受到一絲傷害

▲不少醫護人員對這場疫情心力交瘁。（圖／記者李忠憲攝）



記者崔子柔／綜合報導

疫情加劇讓雙北醫療量能緊繃，不少醫護人員為了避免把病毒帶回家，這段期間選擇與家人分居，一名北市聯合醫院的資深護理師表示，她已經住在院內家屬休息室近3周，「從知道自己單位收治確診病患時，就知道開戰了」，「自己可以戰死，但不願家人受到一絲傷害」。

根據《聯合報》報導，該名護理師表示，她在5月15日將行李收拾好，上班前和家人們一一道別，開始執行不回家計畫，但因為醫院的部分宿舍轉作為檢疫場所，政府提供的防疫旅館離醫院很遠，自費住附近的飯店開銷又太大，就決定住在院內的家屬休息室。

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她提到，休息室裡沒有衛浴設備，要挑時間回單位洗澡，上廁所就去公廁，這3周她都無法長時間入睡，3、4個小時就會醒來一次。

該名護理師指出，她服務的單位有收治疑似病患，但病房沒負壓、沒獨立空調、沒除汙空間、沒對外窗，簡直就是「病毒培養區」，而負責該區域的外籍清潔工在溝通理解上有困難，護理長就要求護理師三班都要用漂白水擦拭病床及四周，顧病人之餘還要打理環境。

另名任職於北部某醫院的護理師也表示，她因為照顧確診病患不敢回家，連自己母親中風住院，她也只能透過視訊關心，現在全院收治新冠確診者，卻沒有安排醫護人員定期篩檢，還說沒症狀就不要篩，「每天下班一直很忐忑」。