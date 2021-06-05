快訊／氣象局發布20縣市「豪雨特報」　大雷雨突襲彰化、雲林、台南

記者董美琪／綜合報導

受到鋒面影響，中央氣象局5日晚間7點20分發布易有短延時強降雨，今(5)日苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨，新竹以北、宜蘭、花蓮地區及澎湖、蘭嶼有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

▲氣象局發布豪雨特報。（圖／記者李毓康攝）



[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，氣象局5日晚間7點40分發布：針對「彰化縣、雲林縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間將到晚間8時45分止；針對「台南市」大雷雨即時訊息，持續時間晚間9時15分。

明天(6日)滯留鋒面影響，天氣不穩定，各地整天降雨機率高，屬於有陣雨或雷雨的天氣，西半部、恆春半島及東北部容易出現短時強降雨並有普遍性的大雨或豪雨，尤其南部山區強降雨時間長，有局部大豪雨發生的機率。

▲苗栗、台中、南投、彰化、雲林、嘉義縣市、台南、高雄、屏東有局部大雨或豪雨。（圖／記者李毓康攝）



氣象局提醒，此波鋒面結構完整且伴隨偏強的西南風，鋒面帶上容易出現中小尺度的強對流系統，並伴隨雷擊、強陣風等較為劇烈的天氣現象，對流胞確切出現的時間、地點尚須配合即時監測來輔助，請隨時留意氣象局發布的相關訊息；溫度方面，各地高溫約27至30度，感受較為舒適。