造橋泡茶聊天群8確診！竟是台鐵列車長　「陰轉陽」開完8車次染疫

▲苗栗縣政府公布案9987台鐵列車長疫調足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

中央流行疫情中心公布，3日新增34例確診人數，其中2例案9865及案9987，為造橋涼亭泡茶未戴口罩群聚匡列者；苗栗縣府4日公佈案9987的足跡，發現他竟是1名台鐵列車長，因為5月23日開車載案5429、5430祖孫去醫院採檢而染疫。

苗栗縣政府表示，這名列車長的老家在苗栗，為案5430的前夫，5月22日正常上班且往返新竹、六家間及新竹、七堵間的列車，因23日曾搭載案5429及案5430到醫院採檢，24日居家隔離至6月7日。他本人隨後於5月26日也到醫院快篩，結果為陰性，直到6月2日身體不適就醫採檢後確診，6月2日收治醫院。

縣府公布足跡指出，5月22日下午3點16分這名列車長到達新竹火車站，一路從下午3點56分至晚間10時48分止，共服務了台鐵1752、1751、1756、1755、1762、1761、2244共7班列車，隔天23日一早8時09分至10時25分的1141車次的列車。

當時案5429及案5430於5月24日匡列為案4906接觸者後隔離，經採檢新冠病毒核酸（PCR）陽性確診，匡列接觸者43人，居家隔離3人，自主健康管理40人。而衛生局6月4日才公佈案9987足跡，也不免讓民眾擔心，這樣的防疫措施，會不會太慢了點。

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