　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

造橋泡茶聊天群8確診！竟是台鐵列車長　「陰轉陽」開完8車次染疫

▲苗栗縣政府公布案9987台鐵列車長疫調足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣政府公布案9987台鐵列車長疫調足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

中央流行疫情中心公布，3日新增34例確診人數，其中2例案9865及案9987，為造橋涼亭泡茶未戴口罩群聚匡列者；苗栗縣府4日公佈案9987的足跡，發現他竟是1名台鐵列車長，因為5月23日開車載案5429、5430祖孫去醫院採檢而染疫。

苗栗縣政府表示，這名列車長的老家在苗栗，為案5430的前夫，5月22日正常上班且往返新竹、六家間及新竹、七堵間的列車，因23日曾搭載案5429及案5430到醫院採檢，24日居家隔離至6月7日。他本人隨後於5月26日也到醫院快篩，結果為陰性，直到6月2日身體不適就醫採檢後確診，6月2日收治醫院。

縣府公布足跡指出，5月22日下午3點16分這名列車長到達新竹火車站，一路從下午3點56分至晚間10時48分止，共服務了台鐵1752、1751、1756、1755、1762、1761、2244共7班列車，隔天23日一早8時09分至10時25分的1141車次的列車。

當時案5429及案5430於5月24日匡列為案4906接觸者後隔離，經採檢新冠病毒核酸（PCR）陽性確診，匡列接觸者43人，居家隔離3人，自主健康管理40人。而衛生局6月4日才公佈案9987足跡，也不免讓民眾擔心，這樣的防疫措施，會不會太慢了點。

Her今天推出「防疫居假辦公必備3C用品」，有羅技視訊攝影機、微軟耳機、印表機、兒童耳麥等。

►封測大廠「超豐」也淪陷！累積9確診　與京元用同仲介公司移工

ET快訊
明天雨更強！新鋒面來了　降雨熱區曝光
獨／新北大型社區「獨居女消失3天」　破門驚見死亡多時飄惡臭
快訊／台中泰安群聚確診！幼師母隱匿殯儀館誦經足跡　市府開罰了
揪心畫面曝！送亞東確診者到台中　護理師暈倒、司機送急診
台鐵列車長「陰轉陽」開完8車次確診　車次、時間全曝光
大豪雨灌爆台北　市府證實「史上最高整點雨量紀錄」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快訊／泰安群聚確診！幼師母隱匿殯儀館誦經足跡　台中市開罰6萬

造橋泡茶聊天群8確診！竟是台鐵列車長　「陰轉陽」開完8車次染疫

防疫宅家吃肉好安心　新北農業局推肉品三組合宅配箱

疫情下壓力倍增　聯新醫院精神科「視訊門診」提前拆彈

竹市藝文紓困加碼　中央地方攜手「藝」起挺藝文界

桃園「防疫消毒大隊」　197人完成疫苗接種

為警防疫把關　台南開基玉皇宮捐贈警五分局「滅菌門」

中央疫情指揮中心公布 竹市今新增2名確診個案

桃園環保局多元服務　疫期推出動態繪本、線上聽故事

疫期居停留延期新措施　移民署桃園站報您知

曝控制疫情剩「硬封城、打疫苗」 柯文哲：確診死亡數將校正回歸

曾莞婷扮整型惡女嗆聲..還學猩猩XD　邱宇辰邀Lulu加《全明星》秒遭打槍

停課在家練才藝！刺青慘淪畫紙 二寶爸眼神無奈：我也成受害者

無尊講鬼故事自爆「後面跟了2女」　突「空」一聲嚇到翻桌...又有雜訊聲：太扯了！

烈日下送貨飆汗、口罩濕透不敢拔　物流司機曝辛酸：有時還會被歧視

29歲男開千萬麥拉倫高速撞擊！　2車爆炸起火3人逃生不及成焦屍

各就各位！男站車後「等待被撞」　路邊大字躺碰瓷...網：演技拙劣

吳慷仁乾癟駝背「麻繩套脖.趴地啃草」　温貞菱也曬黑...為《斯卡羅》 苦練4語言

新北4警拔槍喝斥可疑人士「趴下」　所長到場傻眼...尷尬喊：教官好！

懷胎34周確診孕婦「緊急剖腹產」 權威醫：我來就好！26mins完成

快訊／泰安群聚確診！幼師母隱匿殯儀館誦經足跡　台中市開罰6萬

造橋泡茶聊天群8確診！竟是台鐵列車長　「陰轉陽」開完8車次染疫

防疫宅家吃肉好安心　新北農業局推肉品三組合宅配箱

疫情下壓力倍增　聯新醫院精神科「視訊門診」提前拆彈

竹市藝文紓困加碼　中央地方攜手「藝」起挺藝文界

桃園「防疫消毒大隊」　197人完成疫苗接種

為警防疫把關　台南開基玉皇宮捐贈警五分局「滅菌門」

中央疫情指揮中心公布 竹市今新增2名確診個案

桃園環保局多元服務　疫期推出動態繪本、線上聽故事

疫期居停留延期新措施　移民署桃園站報您知

陸BL劇《上癮》5年重新翻拍！禁斷男男愛變兄弟情…還多一個妹妹

「最美小三」韓素希甜笑撞臉宋慧喬　超多代言榮登廣告人氣王

感謝日本送疫苗　中職希望來場台日棒球交流、富邦教日文

視訊門診被「白嫖」！兒科醫看完病遭父母封鎖…崩潰喊：你沒給錢

金卡戴珊崩潰哭：覺得自己很失敗！　淚訴「離婚肯伊威斯特」原因

港媒爆「瘦肉精超標」部分非屬實　黑橋牌澄清：將提出法律行動

快訊／泰安群聚確診！幼師母隱匿殯儀館誦經足跡　台中市開罰6萬

高雲翔「離婚後首度同框前妻」！　剃光頭慶生5歲愛女…近照曝光

獨／新北某大型社區獨居婦3天不見人影　警破門驚見已死亡多時飄惡臭

日本124萬劑AZ疫苗抵台！柯文哲PO「合體照」感謝：雙北一體

地方熱門新聞

京元電快篩恐怖群聚！主管稱「不停工」

台鐵列車長「陰轉陽」開完8車次染疫

隱匿殯儀館誦經足跡　台中開鍘罰6萬

台南善化4條道路一次性改善

500份太平媽驅五毒香包免費送

國10里港防逃磅啟用　警籲大型車勿超載保平安

「防疫屏安箱」開賣！　宅在家防疫免出門

群聚飲酒作樂新營警查獲6人送罰

鄭文燦：工業大戶未達節水目標強制鉛封

「彩雲」預計切過恆春半島　屏縣應變中心二級開設

期待彩雲颱風解渴　各淨水廠啟動大雨濁水應變

防疫停課小孩凌晨陽臺疑玩火險釀災

霧峰農會防疫蔬菜箱500箱2小時秒殺

京元電子防疫破口台南南科防疫超前部署！

更多熱門

相關新聞

日台交流協會轉台北101照：一起繼續走向希望の明日

日台交流協會轉台北101照：一起繼續走向希望の明日

日本贈送台灣124萬劑的AZ疫苗於4日下午抵達，宛如拯救台灣險峻疫情的及時雨，讓許多網友在「日本台灣交流協會」留言感謝洗版。日台交流協會在4日晚間首度發聲回應台灣網友之後，再轉貼「台北101」與「圓山大飯店」的照片，向台灣網友喊話，「希望の明日」。

山根壓出口罩印！護理師下班模樣超憔悴

山根壓出口罩印！護理師下班模樣超憔悴

快訊／經濟部官員再中鏢！經長王美花、次長曾文生居家隔離

快訊／經濟部官員再中鏢！經長王美花、次長曾文生居家隔離

宅家吃肉好安心　新北推肉品宅配箱

宅家吃肉好安心　新北推肉品宅配箱

124萬劑AZ疫苗抵台　開箱照曝光！

124萬劑AZ疫苗抵台　開箱照曝光！

關鍵字：

新冠疫情疫情社區感染台灣防疫列車長+1

讀者迴響

熱門新聞

點開入帳通知「迎接紓困金」　下秒臉綠了

年輕人防疫鬆懈！台大女一番話反擊陳時中

即／北投1家3人陳屍臥房　女兒篩檢出爐！

停止到校上課延至暑假？陳時中：再與教育部討論

一起床「戶頭多了3萬」！他嗨喊：真幸運

快訊／今增確診474例「339本土、133校正回歸」

謝忻凌晨4點出門慢跑！目睹路人「脫罩抽菸」

即／台中梧棲、清水爆家庭感染　足跡曝光

單日增2名「年輕人死亡」創新高！

封測大廠「超豐」也淪陷！累積9確診

狗碗狂被塞假水果　汪假吃超無奈

大學生也能領取紓困金！最多拿5400元

獨／機師空姐「違規去酒吧聚會」懲處曝光

美國釋出2500萬疫苗「最快今天出貨」　台灣分配方式曝光

即／北投一家三口陳屍民宅！同住女也發燒

更多

最夯影音

更多
曝控制疫情剩「硬封城、打疫苗」 柯文哲：確診死亡數將校正回歸

曝控制疫情剩「硬封城、打疫苗」 柯文哲：確診死亡數將校正回歸
曾莞婷扮整型惡女嗆聲..還學猩猩XD　邱宇辰邀Lulu加《全明星》秒遭打槍

曾莞婷扮整型惡女嗆聲..還學猩猩XD　邱宇辰邀Lulu加《全明星》秒遭打槍

停課在家練才藝！刺青慘淪畫紙 二寶爸眼神無奈：我也成受害者

停課在家練才藝！刺青慘淪畫紙 二寶爸眼神無奈：我也成受害者

無尊講鬼故事自爆「後面跟了2女」　突「空」一聲嚇到翻桌...又有雜訊聲：太扯了！

無尊講鬼故事自爆「後面跟了2女」　突「空」一聲嚇到翻桌...又有雜訊聲：太扯了！

烈日下送貨飆汗、口罩濕透不敢拔　物流司機曝辛酸：有時還會被歧視

烈日下送貨飆汗、口罩濕透不敢拔　物流司機曝辛酸：有時還會被歧視

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面