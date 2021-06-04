英國解封前疫情升溫！單日新增5274例「印度變種」確診

▲英國預計在21日解封。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國3日新增5274例新冠肺炎確診病例，創下3月26日以來新高。衛生部門也指出，傳染力極強的印度變種病毒株（Delta variant）已成為英國主流，這次新增的確診患者全都是感染此種毒株，疫情再爆發也讓英國原訂在21日的解封計畫增添變數。

根據BBC、《鏡報》報導，英國英格蘭公共衛生署（PHE）3日通報新增5274例確診，創下3月26日以來新高，而累計感染印度變種病毒的確診數也達到1萬2431例。PHE警告，早期的證據顯示，印度變種帶來的住院風險，比英國變種病毒株（Alpha variant）還高兩倍，但目前還需要更多數據佐證。

BBC也指出，上星期英國有94名感染印度變種病毒的病患入院，其中大部分都未接種任何疫苗，而有6％接種了兩劑。

首相強生（Boris Johnson）3日晚間也接種了第二劑AZ疫苗，並提到目前全英國已經有75％的成年人施打了第一劑疫苗，將近一半的人接種了兩劑疫苗，「這絕對是最重要的，不僅僅是對你，而是對每個人，我們都要站出來接種第二劑。」

Second jab done.



When it’s your turn, get the jab. pic.twitter.com/oxNrDjiKmQ — Boris Johnson (@BorisJohnson) June 3, 2021

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