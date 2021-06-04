他耍帥跳水「躍下60公尺巨岩」　撞爆肩膀慘脫臼…直接沉入海

This mad cunt jumped off the durdle door and broke his arm legend. Got arrested after he shut down the whole beach. 由 Reiss Simons 發佈於 2021年6月1日 星期二

記者吳美依／綜合報導

英國一名38歲男子與家人到海灘遊玩時，竟從200英尺高（大約60公尺）的天然石灰岩「杜德爾門」（Durdle Door）一躍而下。但是，他卻當場大力撞擊水面下的岩塊，導致肩膀嚴重脫臼，因此未能自行浮出水面，最後被直升機大陣仗空運送醫。

根據《每日星報》報導，本案2日發生於塞特郡（Dorset）金美里奇（Kimmeridge）海灘。影片中顯示，男子毫不猶豫地跳下，引發遊客一片驚呼。

▲英國一名男子從60公尺高的「杜德爾門」跳入海中。（圖／翻攝自Facebook／Reiss Simons）



目擊者卡瓦加（Khawar Khawaja）表示，遊客們設法在直升機抵達前，找到受傷男子，並且進行簡單包紮，「竟然有人從那麼高的地方跳下來，也不擔心會受傷，想到就覺得很害怕」。他說，妻子甚至擔心此人是否意圖自殺，「我們不知道他是否能夠康復，或者傷勢有多嚴重」。

海岸警衛隊表示，一位熱心民眾在男子跳海前，早已撥打急救專線，因此直升機很快就抵達現場，將傷者送往郡立醫院救治。

根據《鏡報》報導，英國2005年到現在至少20人因為跳水喪命，本案發生地點杜德爾門去年也有3名遊客跳水重傷，海岸警衛隊只好緊急宣布關閉海灘。

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