　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

他耍帥跳水「躍下60公尺巨岩」　撞爆肩膀慘脫臼…直接沉入海

This mad cunt jumped off the durdle door and broke his arm legend. Got arrested after he shut down the whole beach.

Reiss Simons 發佈於 2021年6月1日 星期二

記者吳美依／綜合報導

英國一名38歲男子與家人到海灘遊玩時，竟從200英尺高（大約60公尺）的天然石灰岩「杜德爾門」（Durdle Door）一躍而下。但是，他卻當場大力撞擊水面下的岩塊，導致肩膀嚴重脫臼，因此未能自行浮出水面，最後被直升機大陣仗空運送醫。

根據《每日星報》報導，本案2日發生於塞特郡（Dorset）金美里奇（Kimmeridge）海灘。影片中顯示，男子毫不猶豫地跳下，引發遊客一片驚呼。

▲▼ 英國一名男子從60公尺懸崖跳海。（圖／翻攝自Facebook／Reiss Simons）

▲英國一名男子從60公尺高的「杜德爾門」跳入海中。（圖／翻攝自Facebook／Reiss Simons）

目擊者卡瓦加（Khawar Khawaja）表示，遊客們設法在直升機抵達前，找到受傷男子，並且進行簡單包紮，「竟然有人從那麼高的地方跳下來，也不擔心會受傷，想到就覺得很害怕」。他說，妻子甚至擔心此人是否意圖自殺，「我們不知道他是否能夠康復，或者傷勢有多嚴重」。

海岸警衛隊表示，一位熱心民眾在男子跳海前，早已撥打急救專線，因此直升機很快就抵達現場，將傷者送往郡立醫院救治。

根據《鏡報》報導，英國2005年到現在至少20人因為跳水喪命，本案發生地點杜德爾門去年也有3名遊客跳水重傷，海岸警衛隊只好緊急宣布關閉海灘。

防疫居假辦公必備3C用品！羅技系列產品超低價優惠

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

 
ET快訊
他在信義區撈到魚！　內行一看搖頭：史上最噁
雨炸雙北！民眾直擊「路面爆開」嚇：隆起越來越高
快訊／蔡英文出面喊「別酸言酸語」　郭台銘回應
快訊／劍南路站列車冒大量濃煙　北捷回應了
外送員騎Gogoro「勇闖忠孝東路運河」！網笑：這熊貓使命必

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

他耍帥跳水「躍下60公尺巨岩」　撞爆肩膀慘脫臼…直接沉入海

印度「124歲人瑞」接種新冠疫苗！　她有望創下全球最長壽紀錄

英國王室「有特權」種族歧視！　40年內部檔案首次曝光

死太多人屍體隨意丟醫院地上　家屬被迫「自己打開屍袋」認屍！

日本曝驚人研究：年輕女性接種2劑輝瑞疫苗　可形成較多抗體

疫源風波延燒！　佛奇籲公布「武漢病毒研究所」3人員醫療紀錄

女空軍遭「豬哥學長」多次性騷輕生！空軍參謀總長請辭獲准

馬來西亞「有條件」批准AZ疫苗！　全面封鎖第2天死亡數又破新高

變態爸在7歲兒身上「塗滿蜂蜜」　丟頂樓放生他給蜜蜂蚊子狂叮

速食店外送炸雞…撕開竟是藍綠色「炸抹布」　她氣壞po網投訴！

曝控制疫情剩「硬封城、打疫苗」 柯文哲：確診死亡數將校正回歸

曾莞婷扮整型惡女嗆聲..還學猩猩XD　邱宇辰邀Lulu加《全明星》秒遭打槍

烈日下送貨飆汗、口罩濕透不敢拔　物流司機曝辛酸：有時還會被歧視

29歲男開千萬麥拉倫高速撞擊！　2車爆炸起火3人逃生不及成焦屍

吳慷仁乾癟駝背「麻繩套脖.趴地啃草」　温貞菱也曬黑...為《斯卡羅》 苦練4語言

各就各位！男站車後「等待被撞」　路邊大字躺碰瓷...網：演技拙劣

無尊講鬼故事自爆「後面跟了2女」　突「空」一聲嚇到翻桌...又有雜訊聲：太扯了！

懷胎34周確診孕婦「緊急剖腹產」 權威醫：我來就好！26mins完成

整型被說N年...斯亞：原來我這麼好看　「要怪就怪基因！」認動過3醫美

6月14日能否「解除三級警戒」？　柯酸：當然可以！確診數就飆升

他耍帥跳水「躍下60公尺巨岩」　撞爆肩膀慘脫臼…直接沉入海

印度「124歲人瑞」接種新冠疫苗！　她有望創下全球最長壽紀錄

英國王室「有特權」種族歧視！　40年內部檔案首次曝光

死太多人屍體隨意丟醫院地上　家屬被迫「自己打開屍袋」認屍！

日本曝驚人研究：年輕女性接種2劑輝瑞疫苗　可形成較多抗體

疫源風波延燒！　佛奇籲公布「武漢病毒研究所」3人員醫療紀錄

女空軍遭「豬哥學長」多次性騷輕生！空軍參謀總長請辭獲准

馬來西亞「有條件」批准AZ疫苗！　全面封鎖第2天死亡數又破新高

變態爸在7歲兒身上「塗滿蜂蜜」　丟頂樓放生他給蜜蜂蚊子狂叮

速食店外送炸雞…撕開竟是藍綠色「炸抹布」　她氣壞po網投訴！

居家防疫「5大食材」營養耐放！專家授2招保鮮法：肉類分裝再放冰箱

林志玲跨海護台灣：姊姊很擔心　捐6座「正壓檢疫亭」全密閉挺醫護

疫期居停留延期新措施　移民署桃園站報您知

六輕麥寮廠「聞臭」女巡檢員夫妻確診　200多員工緊急預防性快篩

月入10萬還「秒收3萬紓困」！他怒揭「關鍵1原因」：太不公平

梅雨鋒面南下「雨彈炸南台！」　南投、雲林入列淹水一級警戒

揪感心！饗賓餐旅集團每日3千份愛心便當　直達防疫第一線

韓女團成員舒華返台　眼尖司機開窗喊「妳好棒」

公司停業減班！「遇3狀況」要給員工薪水　3張圖看懂勞動權益

游錫堃：國際友人提供協助是台灣福氣　未來盼加深台日美三方合作

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

國際熱門新聞

快訊／美國宣布捐700萬劑疫苗「台灣在名單內」

日贈台AZ疫苗遭質疑！南韓反搶打

日124萬疫苗助台　安倍是推手

美國首捐疫苗「包含台灣」：有輝瑞、莫德納、嬌生

美捐亞洲疫苗今出貨　輝瑞、莫德納、嬌生共700萬劑

傳國會議員喊捐1000萬劑　5大關鍵成難題

日外相宣布：運送124萬劑AZ疫苗給台灣

日本供台124萬劑AZ疫苗　日官員：不只這一次

美今送100萬劑疫苗到南韓　台灣拿到多少？白宮不回應

大邱自購疫苗遭駁　「韓國輝瑞」說話了！

英國單日增超過5000確診　創2個多月來新高

滿地都是屍體　家屬被迫開屍袋認屍

婆婆確診不爽　故意害媳婦也染疫　

AZ疫苗6/4下午抵台　日航證實了

更多熱門

相關新聞

英王室種族歧視有特權？密檔遭起底

英王室種族歧視有特權？密檔遭起底

英國王室種族歧視風波未平又起，近日一份國家檔案曝光，英國1960年代前「禁止有色人種或外國人」在王室工作，並透露「女王同意」特權如何讓王室聘雇程序不受《平等法》約束，再度引爆民眾對於王室與種族歷史的關連。白金漢宮則強調，「50年前的二手資料不應該與現代事件一同斷論。」

6成打過AZ「英國確診卻創新高」　醫揭台灣2警訊

6成打過AZ「英國確診卻創新高」　醫揭台灣2警訊

狐狸誤闖民宅！窩洗衣機淡定安家

狐狸誤闖民宅！窩洗衣機淡定安家

封城1年半！英國台人「6點超狂防疫」活下來了

封城1年半！英國台人「6點超狂防疫」活下來了

每天嚼口香糖　19歲女離奇死亡

每天嚼口香糖　19歲女離奇死亡

關鍵字：

英國跳水

讀者迴響

熱門新聞

年輕人防疫鬆懈！台大女一番話反擊陳時中

點開入帳通知「迎接紓困金」　下秒臉綠了

快訊／今增確診474例「339本土、133校正回歸」

一起床「戶頭多了3萬」！他嗨喊：真幸運

即／台中梧棲、清水爆家庭感染　足跡曝光

謝忻凌晨4點出門慢跑！目睹路人「脫罩抽菸」

停止到校上課延至暑假？陳時中：再與教育部討論

狗碗狂被塞假水果　汪假吃超無奈

快訊／日本124萬劑疫苗登機畫面曝光

大學生也能領取紓困金！最多拿5400元

美國釋出2500萬疫苗「最快今天出貨」　台灣分配方式曝光

鄭弘儀打AZ疫苗出現3副作用　醫師：抗體86%了

快訊／今增本土472例！縣市分布曝光

即／北投一家三口陳屍民宅！同住女也發燒

獨／桃機湧「逃難潮」　黑卡客狂call關鍵字曝　

更多

最夯影音

更多
曝控制疫情剩「硬封城、打疫苗」 柯文哲：確診死亡數將校正回歸

曝控制疫情剩「硬封城、打疫苗」 柯文哲：確診死亡數將校正回歸
曾莞婷扮整型惡女嗆聲..還學猩猩XD　邱宇辰邀Lulu加《全明星》秒遭打槍

曾莞婷扮整型惡女嗆聲..還學猩猩XD　邱宇辰邀Lulu加《全明星》秒遭打槍

烈日下送貨飆汗、口罩濕透不敢拔　物流司機曝辛酸：有時還會被歧視

烈日下送貨飆汗、口罩濕透不敢拔　物流司機曝辛酸：有時還會被歧視

29歲男開千萬麥拉倫高速撞擊！　2車爆炸起火3人逃生不及成焦屍

29歲男開千萬麥拉倫高速撞擊！　2車爆炸起火3人逃生不及成焦屍

吳慷仁乾癟駝背「麻繩套脖.趴地啃草」　温貞菱也曬黑...為《斯卡羅》 苦練4語言

吳慷仁乾癟駝背「麻繩套脖.趴地啃草」　温貞菱也曬黑...為《斯卡羅》 苦練4語言

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面