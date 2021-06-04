6成打過第一劑AZ「英國確診卻創新高」　醫揭台灣2警訊：不敢想像

▲英國確診數再創2個多月新高。（圖／路透）

記者劉維榛／綜合報導

AZ疫苗由英國、瑞典研發，2劑打完保護力約70％。然而，前台大醫院副院長王明鉅卻在臉書，以「他山之石，令人憂心」標題，剖析英國施打疫苗狀況，並用二大數據來觀察，儘管當地有6成的人接種第一劑疫苗，但疫情卻又反撲，確診數甚至創2個多月來新高，反觀台灣缺疫苗又無大量普篩，讓王明鉅相當擔心。

►5個月，英國只為6成人施打第一劑疫苗

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英國現在的人口6,800萬，自1月10日開打疫苗，截至台灣時間6月4日，共施打6618萬劑疫苗，已經有3976萬人打過至少一劑疫苗(58.4%)，有2642萬人打過兩劑疫苗，半數的成人已經接種完兩劑。

王明鉅從數據觀察，直言「即使是自己就能全力製造疫苗的國家，花了五個月也只為6成的人打過第一劑疫苗，也只有不到4成的成人打過2劑疫苗。」

►單日增5274例，創3月26日以來單日最高

台灣時間6月4日，英國爆增5274個確診病例，過去四周曾被診斷感染新冠病毒的病人中，新增18人死亡。另一方面於英國目前已經進入從三月開始的四階段，解封到第三階段，健身房與戶外餐廳能在英格蘭地區重新開業，且從5月17日也開始，官方也允許兩個家庭互訪聚會，6人以內可以在酒館聚會。

王明鉅指出，即使有6成的人口都打過疫苗的英國，在仍然沒有全面解封仍然有各種聚會與互訪的限制之下，每天照樣可以有5千人以上被感染，一個月內有確診診斷的病人仍然有二位數死亡。

▲英國已經打了6618萬劑AZ疫苗。（圖／路透）



英國是AZ疫苗的開發者，且在本土也有疫苗製造工廠，王明鉅對比台灣正值窘境，並拋出警訊「缺乏疫苗、缺乏大規模快篩能力，也沒辦法或不想作大規模集中式篩檢的台灣，到今年年底，是否能達成六成人口打過第一劑疫苗？到今年年底是否有4成的人打過2劑疫苗？如果解除目前的三級警戒，會不會又會造成每天數百人的確診？會不會每天也仍然會有10人以上死亡？」

王明鉅表示，「目前已經夠嚇人的每天500人的確診數字，我都不知道，那真是2350萬人口的台灣，目前所有家庭社區公司工廠機構裡感染人數的真實狀況嗎？只等著人民自己有了症狀或有了擔心，走出來接受篩檢而得到的每天確診數字（再加上校正回歸）500人，這真的能反應社區感染的現況，也真的能去計算出正確的Rt值嗎？」

「我希望我們能作得比英國好！」不料，王明鉅下秒卻又改口直呼，「很擔心我們沒辦法作得比他們好」，就算我們打疫苗和大量篩檢作得和英國現在一樣好，我們可能也要到更久的未來，上面的這許多數字，才能和現在的英國一樣。

至於台灣疫情何時能緩解？王明鉅則感慨表示，如果我們的疫苗沒得打，或者數量夠了但沒打足，如果我們的大量篩檢沒辦法作得和英國一樣好，我實在不敢想像，六個人以上在酒館與餐廳聚會的日子，什麼時候才會重新變成台灣的日常？

▼4日台灣本土再增339例與133例校正回歸。（圖／記者屠惠剛攝）

