封城1年半！英國台人「6點超狂防疫」活下來了　正能量惹哭萬人

▲英國睽違14個月後，在1日宣布首度單日0死亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉維榛／綜合報導

今（3）日本土再增364例與219例校正回歸，以及17死亡。美女作家黃大米在粉專貼出一篇投稿，是一名住在英國疫區網友的「防疫經歷」，他表示，當地封城超過一年半，儘管政府有推出紓困救火，但仍有大型百年企業倒閉，「大家工作沒了，死亡病例竄升，才發現事態嚴重。」

對抗新冠病毒，該名網友認為「認真防疫」才能活下來，「封城的歲月很苦，但是染上病毒更是沒有回頭路」，因此他分享6招防護，務必記得酒精至少要15秒後，才有機會幫你殺病毒，如下：

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►食物可以線上購買

減少出門次數 ，盡量買一兩周的食物，重點的乾糧、米、麵條等不會馬上腐壞的食材，可以吃得很飽，不是要囤積食物，而是少出門減少接觸病毒的機會，保護自己對大家都好。

►食材外包裝都要擦過

有酒精噴過外包裝更好，我這裡酒精太貴，所以我都用餐巾紙沾上洗手液擦過一次

►收信或包裹表面藏病毒

把不要的紙類回收後，馬上洗手才能觸摸其他物品，信件跟包裹傳染病毒的速度超快，付款盡量用信用卡，現金裝袋，碰觸錢後手要消毒。

►洗手液外出隨身帶著

只要觸摸家裡以外的物品，一律消毒自己的雙手,一次都不放過，外出後進入家門入口設置為「消毒區」，因為我沒有酒精，把衣物換下（內里往外翻） 放在消毒區，馬上換上家居服，病毒可以在衣物上生存3天，如果你有酒精就噴灑一下衣物，但還是建議先放在消毒區。

►口罩出門一定要戴

解下口罩或進家門前解下口罩後，用塑膠袋裝起來再扔掉。

►不要去拜訪親友

因為你可能是帶源者而不自知，這點真的很重要，英國就是因為彼此不拜訪，疫情才慢慢趨緩。

►手機定期消毒

在心靈上，封城久了會對世界感到懷疑甚至絕望，此時要多想正面的事，每件事都往好處看，在家可以重拾以往荒廢的事物，例如彈琴，畫畫，任何嗜好等等，真的會幫助緩解封城下心靈上的不適。

正能量文章曝估後，引發萬人暖哭，「要每天出門上班的人就無法做到第一點，還是帶好口罩好好消毒手部，自己做好萬全的防護吧！然後等待打疫苗」、「謝謝英國的你～給我們更穩定的心」、「我還是得上班，天天跟50多名同事群聚」、「借分享，抗疫的經驗超棒的」、「望疫情可以好好控制住，不要走到封城那一步」。

文章由《黃大米》粉專授權，請勿轉載！

