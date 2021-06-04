再爆宿舍群聚！台北大學2學生確診　60住宿生快篩結果出爐

▲國立台北大學台北校區。（圖／翻攝國立台北大學網站）

記者崔至雲／台北報導

校園宿舍確診案例再增2例！台北大學稍早在官網上說明，台北校區男一舍出現2例covid-19 陽性案例，2名陽性學生為同一寢室室友。該寢室原4人居住，其中3名先前即已返家（返家者1名快篩陽性），另一名PCR陽性者已安置校外防疫旅館，該寢室已清空，校方將安排進行台北校區全面消毒。

台北大學稍早也補充說明，感謝台北市政府和教育部協助安排防疫公車接送，經由台北聯醫快篩，60位住宿學生全部陰性，將返回男一舍自主健康監測。校方也會持續關心同學健康。

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校方聲明：

本校台北校區男一舍出現2例covid-19 陽性案例，為維護校園與住宿生健康安全，公告緊急措施如下：

一、2名陽性學生為同一寢室室友。該寢室原4人居住，其中3名先前即已返家(返家者1名快篩陽性)，另一名PCR陽性者已安置校外防疫旅館，該寢室已清空。學校將安排進行臺北校區全面消毒，敬請安心。

二、學校已成立緊急應變小組，將於台北校區男一舍進行住宿生快篩，已請住宿生配合宿舍廣播，依指示接受篩檢。

三、快篩結果為陰性者須進行自我健康監測，並等待男一舍全面消毒完畢後再返回寢室，並請盡量避免離開寢室。

四、快篩結果呈陽性者，將由校方及相關單位進行後續安排。

五、請留宿學生落實自我健康監測、非必要應避免出門、落實肥皂勤洗手、外出全程配戴口罩、保持社交距離、注意環境清潔，以降低感染風險。如發現身體有異狀（發燒、咳嗽、味嗅覺失常、胸悶或其他症狀不適），請即刻通知各宿舍輔導員；返家學生亦需自我健康監測，並注意健康狀況，如有異狀請聯絡當地衛生單位。

六、若學生已自行前往篩檢，請務必將結果通報學校。

七、若有疑問請洽衛生保健組02-86741111分機66256、66257。電子郵件：wei0218@mail.ntpu.edu.tw或校安中心02-26711234