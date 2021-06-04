京元電19:20起停工2天！全面消毒　下週人力分流啟動居家上班

▲京元電4日宣布，將從晚間19點20分開始停工2日進行大消毒。（圖／記者黃孟珍攝）



記者陳凱力／苗栗報導

京元電子竹南廠爆發群聚感染，日前爆出公司高層不給停工，不過因考量移工與員工的疑慮，4日京元電也宣布從今天夜班到6月6日的日班各廠區停工2天，機台停機不關電，公司進行全面消毒，常日班下週起將執行分流，分在家上班與公司上班，共分3班每班預計上兩天。

4日下午3時許，京元電於《公開資訊觀測站》網站公告表示，為因應COVID-19疫情，本公司產線自今日19:20開始全面停工48小時進行清消。

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▲京元電於4日下午3時許，在《公開資訊觀測站》網站發出公告。（圖／翻攝《公開資訊觀測站》網站）

稍早，京元電內部已決議，6月4日夜班到6月6日的日班停工2天，機台停機不關電，公司進行全面消毒，常日班下週起將執行分流，分在家上班與公司上班，共分3班每班預計上兩天、口罩也改成可使用醫療口罩進線，等相關消息。

公告內也提及，針對上述損失之產量，待清消作業完成後，將透過產能調配，彌補產能之損失，故預估對本公司全年財務、業務無重大影響。



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