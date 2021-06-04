快訊／侯友宜下令「重熱里」要廣篩　找出陽性確診者

記者林銘翰／新北報導

中央流行疫情指揮中心4日公布，國内新增339例本土個案、2例外移入個案，另有校正回歸本土個案133例，總計474例，其中以新北市227例為最多，台北市152例次之。對此，新北市長侯友宜表示，請所有在重熱里的里民，前往篩檢站篩檢，才可以讓陽性確診者早快早到。

根據侯友宜日前公布的新北28個重熱里名單，包括板橋7里、中和8里、三重2里、新莊3里、新店2里、永和3里、土城3里，他呼籲這些「重熱里」的里民儘速前往快篩，市場也採更嚴格的人流管制，民眾非必要不要外出。

▼新北市熱區重熱里。（圖／翻攝直播）



侯友宜也表示，不會公佈重熱里的名單，避免被標籤化，但里長、區公所一定會知道，市府會派出高密度區公所同仁，要求這些里加強防疫，提高環境清消頻率，里長也會高頻率廣播進行勸導。

對於新北最新的疫情與防疫措施，侯友宜4日下午也在防疫記者會上表示，新北市的社區篩檢站量能不斷擴充，現在有32個篩檢站、14處社區篩檢站，總篩檢量2萬8431人，陽性率為2.6%，較昨日下降，社區篩檢站的陽性率為2.4%，也有下降趨勢。

侯友宜強調，在重熱里的里民，前往就近篩檢站篩檢，我希望讓更多重熱里的里民出來廣篩，才可以讓陽性確診者早快早到，有效把隱藏的陽性確診者找出來，也是普設篩檢站最主要的意義，只要有一點狀況、有疑慮就可以篩檢。

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