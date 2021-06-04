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社會 社會焦點 保障人權

找到了！亞東醫院確診者逃回家　警方大雨中全副武裝堵人：不准動

記者陳雕文／新北報導

護理師身心俱疲還要被揍…板橋亞東醫院一名66歲新冠肺炎確診者疑似悶壞了，4日下午情緒激動持拐杖毆打護理師，接著逃離院區躲回家，海山警方穿好隔離裝備，大雨中到確診者的家堵人並表示，目前不能讓他（確診者）出來，要等衛生局的人員來帶人回醫院。

▲▼海山警方全副武裝，冒雨到了確診者的家門前，要求確診者不可亂動，將等衛生局的人來接回醫院。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼海山警方穿好隔離衣，冒雨到了確診者的家門前，要求確診者不可亂動，將等衛生局的人來接回醫院。（圖／記者陳雕文翻攝）

亞東醫院表示，今天該患者就自行整理好大包小包並堅持離開，還揮舞拐杖攻擊護理師，護理師只能急忙退開讓他走。

據了解，該名確診者下午拿拐杖毆打護理師後突破專責病房區，並搭貨梯直達院外後招車離開。亞東醫院也立即通報衛生局與患者家屬。確診者的兒子得知爸爸跑了，急忙報案，海山警方表示，目前已經到了確診者的家，也確認人在家中，已經告知他不可亂動或外出，將等衛生局的人員來把人接回醫院。

颱風彩雲＋滯留鋒面，雨彈狂炸雙北，各地傳出淹水災情，不少民眾拍下大雨景象PO上臉書，沒想到還有確診者要急著跑回家，警方只能冒雨前往住處找人，並等衛生局的人員到場。

出稿時間：16：39　

更新時間：17：21（新增：救護車到場接送）

據了解，衛生局通報後請防疫救護車出動，並於下午5點17分到場，正準備將患者送回亞東醫院。

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確診者新冠疫情亞東醫院

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