「沒有要為難誰！」陳時中再談郭董捐疫苗：若文件困難可幫聯繫原廠

▲中央流行疫情指揮中心記者會 。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

台灣疫情仍然嚴峻！各界持續關注台灣施打疫苗與進口疫苗的進度，今（4日）下午由日本政府捐贈的124萬劑疫苗在2點左右運抵台灣，對於外界關心郭台銘及其他民間團體要捐贈疫苗的進度，陳時中回應，「我們沒有要為難誰」，但買疫苗本身就是件嚴肅的事情，若文件有困難指揮中心會幫忙聯繫。

陳時中表示，目前的疫苗進口都一定是EUA緊急授權，全球所有的疫苗都還沒有正式的藥證，但想要捐贈疫苗所要提供的相關文件中，最重要的就是要看有沒有真正的貨品，必須要有原廠證明或是有原廠授權書，像是永齡基金會所提供的申請要件中，缺的部分就是原廠確定會供貨的確認文件，這部分若是文件上有困難或是證明力不夠的話，指揮中心也會幫忙聯繫原廠。

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陳時中補充，透過這段時間的採買和簽約，可以發現各大藥廠疫苗廠，都只和中央政府往來，有人或許有不同管道能取得，但指揮中心要通過許可總是必須確保疫苗來源正確，像鴻海所提供的文件相對齊全，但是疫苗購買上有很多程序，「沒有人要為難這件事情」，但購買疫苗本身就是件需要嚴肅處理的事情。

▲日航載124萬劑AZ疫苗今日下午兩點抵台。（圖／記者湯興漢攝）

另外，裝載124萬劑AZ疫苗的日航JL809班機，下午1時58分抵達桃園國際機場，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（4）日在記者會上多次道謝，更提到「日本展現了有情有義的一面」，已責成食藥署儘速辦理，讓疫苗可以盡快通過封緘檢驗，可以既早提供病患施打。這批疫苗效期到10月14日，對整體防疫上有很大的幫助。

陳時中表示，目前飛機已經著陸，相關倉儲作業也在進行中，因為日方在2天前就先提供相關技術性資料，食藥署也查核通過，現在只剩下本身需要檢驗的品質和安全性問題，已責成食藥署盡快辦理，讓國人都能儘早施打到疫苗。