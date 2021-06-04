揪心畫面曝！送亞東確診者到台中　護理師暈倒、司機送急診

記者游瓊華／台中報導

醫護人員辛苦了！台北亞東醫院3日下午轉診一名新冠肺炎病患到台中榮總醫院，隨車一名護理人員及救護車司機全身穿著隔離衣護送病患到台中，未料因為太過悶熱，救護車一開到台中榮總司機就不舒服掛急診，隨行護理師撐到將病患送進專責病房後竟昏倒在走廊，最後坐著輪椅被院方推出送急診，而畫面稍早也曝光。

▲畫面曝光！穿隔離衣2小時護送亞東病患到台中 護理師熱衰竭暈倒走廊。（圖／院方提供）



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從監視器畫面上可以看到，穿著水藍色防護衣的護理人員在等待將病人送進專責病房時疑似因不舒服而左右擺動、伸展，想減輕不適，走進隔離病房走廊後，連身上防護衣都還沒換新，就昏倒在走廊。

專責病房主任黃俊德醫師受訪表示，一般流程，轉診新冠病患時，除了救護車會有司機外，還有一個隨車護理人員，兩人必須穿全套隔離服，也不能開冷氣，院方接到電話，救護車約兩點左右出發、3點半到達。

黃俊德表示，時間接近三點半時竟接到急診來電，表示救護車司機身體不舒服，救護車停在急診門口，直接下車掛急診，改由榮總的司機接手開進院區。隨行的護理師將轉送的病人送進負壓隔離病房後，竟也暈倒在隔離病房走廊，後來清醒坐輪椅被推去急診，研判可能是隔離衣穿2小時，有熱衰竭脫水現象。

黃俊德表示，穿全套隔離衣一般進入隔離病房，30分鐘做治療就會全身濕透，需要補充水份，如果轉送2小時，事先又沒補充水份，很容易脫水。提醒要協助轉送的醫護同仁，如要長距離穿全套隔離衣轉送，務必要注意先補充水份後再轉送。

▲畫面曝光！穿隔離衣2小時護送亞東病患到台中 護理師熱衰竭暈倒走廊。（圖／院方提供）