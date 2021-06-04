　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

揪心畫面曝！送亞東確診者到台中　護理師暈倒、司機送急診

記者游瓊華／台中報導

醫護人員辛苦了！台北亞東醫院3日下午轉診一名新冠肺炎病患到台中榮總醫院，隨車一名護理人員及救護車司機全身穿著隔離衣護送病患到台中，未料因為太過悶熱，救護車一開到台中榮總司機就不舒服掛急診，隨行護理師撐到將病患送進專責病房後竟昏倒在走廊，最後坐著輪椅被院方推出送急診，而畫面稍早也曝光。

▲畫面曝光！穿隔離衣2小時護送亞東病患到台中　護理師熱衰竭暈倒走廊。（圖／院方提供）

▲畫面曝光！穿隔離衣2小時護送亞東病患到台中　護理師熱衰竭暈倒走廊。（圖／院方提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

從監視器畫面上可以看到，穿著水藍色防護衣的護理人員在等待將病人送進專責病房時疑似因不舒服而左右擺動、伸展，想減輕不適，走進隔離病房走廊後，連身上防護衣都還沒換新，就昏倒在走廊。

專責病房主任黃俊德醫師受訪表示，一般流程，轉診新冠病患時，除了救護車會有司機外，還有一個隨車護理人員，兩人必須穿全套隔離服，也不能開冷氣，院方接到電話，救護車約兩點左右出發、3點半到達。

黃俊德表示，時間接近三點半時竟接到急診來電，表示救護車司機身體不舒服，救護車停在急診門口，直接下車掛急診，改由榮總的司機接手開進院區。隨行的護理師將轉送的病人送進負壓隔離病房後，竟也暈倒在隔離病房走廊，後來清醒坐輪椅被推去急診，研判可能是隔離衣穿2小時，有熱衰竭脫水現象。

黃俊德表示，穿全套隔離衣一般進入隔離病房，30分鐘做治療就會全身濕透，需要補充水份，如果轉送2小時，事先又沒補充水份，很容易脫水。提醒要協助轉送的醫護同仁，如要長距離穿全套隔離衣轉送，務必要注意先補充水份後再轉送。

▲畫面曝光！穿隔離衣2小時護送亞東病患到台中　護理師熱衰竭暈倒走廊。（圖／院方提供）

▲畫面曝光！穿隔離衣2小時護送亞東病患到台中　護理師熱衰竭暈倒走廊。（圖／院方提供）

 
ET快訊
他在信義區撈到魚！　內行一看搖頭：史上最噁
雨炸雙北！民眾直擊「路面爆開」嚇：隆起越來越高
快訊／蔡英文出面喊「別酸言酸語」　郭台銘回應
快訊／劍南路站列車冒大量濃煙　北捷回應了
外送員騎Gogoro「勇闖忠孝東路運河」！網笑：這熊貓使命必

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

六輕麥寮廠「聞臭」女巡檢員夫妻確診　200多員工緊急預防性快篩

月入10萬還「秒收3萬紓困」！他怒揭「關鍵1原因」：太不公平

女照服員打場牌500人快篩！彰化榮家大採檢　麻將團漏列她自揪確診　

雨好大！熊貓發最新公告「停班將暫停外送」　延遲送餐盼民眾體諒

拒絕疫情負能量！律師喊「遠離10種人」開酸　萬人讚：針針見血

雨炸鶯歌建國路！住戶直擊「地面爆開」　嚇歪：隆起越來越高了

台灣鳳梨銷日成長7倍！陳吉仲：感謝日本買鳳梨又送疫苗

LIVE ／雨彈狂炸北台灣淹大水　氣象局說明

60歲以上重症率上升32.6%！逾千名長者「嚴重肺炎或急性呼吸窘迫」

揪心畫面曝！送亞東確診者到台中　護理師暈倒、司機送急診

曝控制疫情剩「硬封城、打疫苗」 柯文哲：確診死亡數將校正回歸

曾莞婷扮整型惡女嗆聲..還學猩猩XD　邱宇辰邀Lulu加《全明星》秒遭打槍

烈日下送貨飆汗、口罩濕透不敢拔　物流司機曝辛酸：有時還會被歧視

29歲男開千萬麥拉倫高速撞擊！　2車爆炸起火3人逃生不及成焦屍

吳慷仁乾癟駝背「麻繩套脖.趴地啃草」　温貞菱也曬黑...為《斯卡羅》 苦練4語言

各就各位！男站車後「等待被撞」　路邊大字躺碰瓷...網：演技拙劣

無尊講鬼故事自爆「後面跟了2女」　突「空」一聲嚇到翻桌...又有雜訊聲：太扯了！

懷胎34周確診孕婦「緊急剖腹產」 權威醫：我來就好！26mins完成

整型被說N年...斯亞：原來我這麼好看　「要怪就怪基因！」認動過3醫美

6月14日能否「解除三級警戒」？　柯酸：當然可以！確診數就飆升

六輕麥寮廠「聞臭」女巡檢員夫妻確診　200多員工緊急預防性快篩

月入10萬還「秒收3萬紓困」！他怒揭「關鍵1原因」：太不公平

女照服員打場牌500人快篩！彰化榮家大採檢　麻將團漏列她自揪確診　

雨好大！熊貓發最新公告「停班將暫停外送」　延遲送餐盼民眾體諒

拒絕疫情負能量！律師喊「遠離10種人」開酸　萬人讚：針針見血

雨炸鶯歌建國路！住戶直擊「地面爆開」　嚇歪：隆起越來越高了

台灣鳳梨銷日成長7倍！陳吉仲：感謝日本買鳳梨又送疫苗

LIVE ／雨彈狂炸北台灣淹大水　氣象局說明

60歲以上重症率上升32.6%！逾千名長者「嚴重肺炎或急性呼吸窘迫」

揪心畫面曝！送亞東確診者到台中　護理師暈倒、司機送急診

網路徵求「搶購疫苗專員」！誆投資疫苗基金　10多人被騙大失金

居家防疫「5大食材」營養耐放！專家授2招保鮮法：肉類分裝再放冰箱

林志玲跨海護台灣：姊姊很擔心　捐6座「正壓檢疫亭」全密閉挺醫護

疫期居停留延期新措施　移民署桃園站報您知

六輕麥寮廠「聞臭」女巡檢員夫妻確診　200多員工緊急預防性快篩

月入10萬還「秒收3萬紓困」！他怒揭「關鍵1原因」：太不公平

梅雨鋒面南下「雨彈炸南台！」　南投、雲林入列淹水一級警戒

揪感心！饗賓餐旅集團每日3千份愛心便當　直達防疫第一線

韓女團成員舒華返台　眼尖司機開窗喊「妳好棒」

公司停業減班！「遇3狀況」要給員工薪水　3張圖看懂勞動權益

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

生活熱門新聞

年輕人防疫鬆懈！台大女一番話反擊陳時中

快訊／今增確診474例「339本土、133校正回歸」

一起床「戶頭多了3萬」！他嗨喊：真幸運

即／台中梧棲、清水爆家庭感染　足跡曝光

停止到校上課延至暑假？陳時中：再與教育部討論

大學生也能領取紓困金！最多拿5400元

快訊／今增本土472例！縣市分布曝光

獨／桃機湧「逃難潮」　黑卡客狂call關鍵字曝　

京元電子爆45確診！董事長喊「暫不停工」原因曝光

即／雷雨轟炸　信義區淹水

彩雲變強了！大雷雨狂轟降雨時程曝

三級警戒倒數10天「是否延長？」陳時中回應了

即／京元電深夜猜篩檢1915人！51人呈現陽性

忠孝東路「變水道」狂淹半個輪胎高！

更多熱門

相關新聞

月入10萬照領3萬紓困！網怒揭真相：不公平

月入10萬照領3萬紓困！網怒揭真相：不公平

本站曾報導《一起床「戶頭多了3萬」！他嗨喊：真幸運...一圖秒懂紓困補助》，政院紓困今（4日）開始發放，去年申請過且符合資格的民眾，不用再申請，可直接入帳。對此，有網友表示，同事老婆的兄弟姊妹一共6人，各自都有開早餐店，月入10幾萬收入，只因為去年有申請過紓困金，所以今天一早就再收到3萬元，「沒受到疫情影響，也爽爽領了3萬」，一般勞工卻只能申請貸款。

游錫堃：國際友人提供協助「是台灣福氣」

游錫堃：國際友人提供協助「是台灣福氣」

女照服員打場牌500人快篩　彰化榮家大採檢

女照服員打場牌500人快篩　彰化榮家大採檢

快訊／亞東醫院確診者逃回家　警方大雨中全副武裝堵人

快訊／亞東醫院確診者逃回家　警方大雨中全副武裝堵人

京元電停工衝擊半導體產業鏈　大客戶聯發科證實：影響6月營收

京元電停工衝擊半導體產業鏈　大客戶聯發科證實：影響6月營收

關鍵字：

新冠疫情亞東社區感染台中榮總

讀者迴響

熱門新聞

年輕人防疫鬆懈！台大女一番話反擊陳時中

點開入帳通知「迎接紓困金」　下秒臉綠了

快訊／今增確診474例「339本土、133校正回歸」

一起床「戶頭多了3萬」！他嗨喊：真幸運

即／台中梧棲、清水爆家庭感染　足跡曝光

謝忻凌晨4點出門慢跑！目睹路人「脫罩抽菸」

停止到校上課延至暑假？陳時中：再與教育部討論

狗碗狂被塞假水果　汪假吃超無奈

快訊／日本124萬劑疫苗登機畫面曝光

大學生也能領取紓困金！最多拿5400元

美國釋出2500萬疫苗「最快今天出貨」　台灣分配方式曝光

鄭弘儀打AZ疫苗出現3副作用　醫師：抗體86%了

快訊／今增本土472例！縣市分布曝光

即／北投一家三口陳屍民宅！同住女也發燒

獨／桃機湧「逃難潮」　黑卡客狂call關鍵字曝　

更多

最夯影音

更多
曝控制疫情剩「硬封城、打疫苗」 柯文哲：確診死亡數將校正回歸

曝控制疫情剩「硬封城、打疫苗」 柯文哲：確診死亡數將校正回歸
曾莞婷扮整型惡女嗆聲..還學猩猩XD　邱宇辰邀Lulu加《全明星》秒遭打槍

曾莞婷扮整型惡女嗆聲..還學猩猩XD　邱宇辰邀Lulu加《全明星》秒遭打槍

烈日下送貨飆汗、口罩濕透不敢拔　物流司機曝辛酸：有時還會被歧視

烈日下送貨飆汗、口罩濕透不敢拔　物流司機曝辛酸：有時還會被歧視

29歲男開千萬麥拉倫高速撞擊！　2車爆炸起火3人逃生不及成焦屍

29歲男開千萬麥拉倫高速撞擊！　2車爆炸起火3人逃生不及成焦屍

吳慷仁乾癟駝背「麻繩套脖.趴地啃草」　温貞菱也曬黑...為《斯卡羅》 苦練4語言

吳慷仁乾癟駝背「麻繩套脖.趴地啃草」　温貞菱也曬黑...為《斯卡羅》 苦練4語言

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面