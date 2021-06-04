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社會 社會焦點 保障人權

高雄妹改「外送連結」！網站吸客P圖減齡11歲　警：認不出來

▲色情業者喊外送到府服務 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲女子從事性交易被逮正著   。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

疫情嚴峻，警方全力查緝色情行業，禁止人與人連結，就怕出現防疫破口，但居然還有色情業者，仿效「外送餐點、到府服務」的經營模式，提供馬伕外送服務，標榜旗下女子年輕貌美，身材姣好，色誘嫖客上鉤，其實照片修很大，就連警察還一度以為是假冒身分。

疫情延燒，政府祭出管制措施，不僅關閉各種娛樂場所，盡可能斷絕「人與人的連結」，未料有色情應召業者因為客人減少，也喊出「外送到府服務」，從原本定點工作室模式轉為外送模式。

▲色情業者喊外送到府服務 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲負責媒介色情交易的兩名馬伕也被逮 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

警方組成專案小組布線偵辦，於3日破獲色情應召站，在鳳山等兩處汽車旅館查獲從事性交易34歲林姓和23歲郭姓的女子，還有等在汽車旅館外負責媒介色情交易的馬姓及曾姓兩名馬伕，將所有人逮捕歸案。

▲色情業者喊外送到府服務 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲女子因照片和本人差異大，一度讓員警認不出身分  。（圖／記者洪靖宜翻攝）

正當警方查核四名犯嫌身分確認是否為染疫失聯對象時，其中34歲林姓女子因於網站上自稱年僅23歲，還放上修過的自拍照，與警察調查資料所顯示的相距甚遠，一度懷疑是否為逃避稽查偽冒身分，所幸逐一比對後排除，虛驚一場。

▲色情業者喊外送到府服務 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲警方不敢大意，全副武裝將人帶回   。（圖／記者洪靖宜翻攝）

雖四名犯嫌均未有發燒、咳嗽等染疫症狀，押送期間警方仍不敢大意，額溫槍、口罩、酒精、全套防護衣等防疫配備全副武裝，依高規格防疫措施辦理。全案詢問後依傳染病防治法、刑法妨害風化移送高雄地檢署偵辦。

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