美日奧援「雪中送炭」轉贈新冠疫苗　柯建銘：台灣人將永遠感謝

▲民進黨團總召柯建銘等人拜會立法院長游錫堃。（圖／取自柯建銘臉書）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立法院黨團總召柯建銘4日表示，感謝日本與美國雪中送炭，在台灣疫情最危急的時刻，將手上的疫苗轉贈給台灣，台灣人將永遠感謝這兩國的恩情，也呼籲朝野立委以最快的速度處理紓困預算，解決人民的燃眉之急，徹底實踐「同島一命」的精神。

柯建銘表示，感謝日本與美國，這兩個台灣在國際上最堅實的盟友，雪中送炭，在台灣疫情最危急的時刻，慷慨解囊，以最實際的行動，將手上的疫苗轉贈給台灣，這是共享民主自由價值的偉大情操，台灣人將永遠感謝這兩國的恩情。

柯建銘也提及，全民殷殷期盼的紓困預算，上週將紓困條例三讀通過後，民進黨團也以最快的速度，召開臨時會處理。

柯建銘透露，今天一早他與民進黨團書記長羅致政、民進黨團幹事長劉世芳、民進黨團副幹事長黃世杰等人，共同拜會立法院長游錫堃，並且正式向立法院提案，將於6月7日至18日召開臨時會。

柯建銘強調，民進黨團將以最快速度處理紓困預算，以及攸關疫情期間司法程序進行與人民權益保障的「傳染病流行疫情嚴重期間司法程序特別條例草案」等相關議案。

柯建銘說，人民對紓困的需求相當殷切，他要呼籲各個在野黨，能夠同意排除議案的一個月冷凍期，大家以最快的速度，解決人民的燃眉之急，徹底實踐「同島一命」的精神。

▼民進黨團總向立法院議事處提案召開臨時會。（圖／取自柯建銘臉書）



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