陳時中指「年輕人防疫鬆懈」惹反彈　民進黨團：比例上升就該提醒

▲民進黨團召開「全力支持紓困預算，感謝美日奧援疫苗」記者會。（圖／取自民進黨立法院黨團臉書直播畫面）



記者林銘翰／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中3日指出，20歲至39歲年輕人的染疫比例曾降到19.9%，現在卻升到25.2%，認為「年輕人防疫有點鬆懈」，此話引發討論。對此，民進黨立委鄭運鵬4日表示，這個族群有上升的趨勢，指揮中心就必須要提醒，因此民進黨團跟進指揮中心的呼籲。

陳時中3日在記者會表示，年輕人染疫比例有增加趨勢，原因可能是「年輕人防疫有點鬆懈」，導致部分年輕人不滿，核四公投領銜人黃士修事後更在臉書發起「『對不起，是我防疫鬆懈了！』第一屆年輕人向陳時中道歉大賽」活動，瞬間吸引超過2500人留言。

民進黨團4日上午於立法院召開「全力支持紓困預算，感謝美日奧援疫苗」記者會，因應本土疫情嚴峻，本次記者會改以線上直播的方式舉行。

鄭運鵬表示，陳時中昨天在記者會中指出，現在20至39歲的年輕人，以數據來看確診率有上升的趨勢，提醒這個年齡層群聚、染疫的現象要注意，卻馬上變成指揮中心要這些年輕人道歉。

鄭運鵬強調，這是網路上惡意的錯假訊息、惡意扭曲，指揮中心是注意到這群朋友的健康與安全，也希望他們不能變成防疫的破口，「當然這個族群有上升趨勢，指揮中心就必須要提醒」。

鄭運鵬指出，雙北市的戶籍人佔全台灣3分之1，工作人口甚至超越3分之1，很多人這個年齡層的人是在雙北就學、工作，因此民進黨團也跟進指揮中心的呼籲，希望這些朋友要注意個人防疫安全。

鄭運鵬提醒，如果是在工作場合、家庭場合，請一定要做好個人的防疫工作，這是指揮中心善意的提醒，也請這些有心人士不要再惡意扭曲，這對台灣的防疫沒有幫助。

民進黨團副幹事長黃世杰則表示，指揮中心昨天指出，20至39歲的年輕族群染疫比例上升，很多人可能是因為在雙北地區工作，呼籲所有企業要加強落實指揮中心的因應指引，如果能夠在家上班、分流一定要更加落實，才能保障員工的生命與健康安全。

黃世杰強調，政府一方面爭取疫苗、落實普遍施打，還是會有一段期間，必須要靠全國民眾做好自主健康管控，希望大家要相信正確的消息來源，不要被一些假訊息所迷惑。

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