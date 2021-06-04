京元電狂飆「45確診+51陽性」！曾玟學曝5點現況：指揮中心將進駐

▲苗栗京元電子爆發群聚。（圖／記者黃孟珍攝）

記者邱晟軒／綜合報導

苗栗縣IC封測大廠「京元電子」移工群聚染疫，確診人數累計45人。對此，苗栗縣議員曾玟學在臉書發文指出，陳時中指揮官今（4）日早上和縣政府視訊會議，派駐醫療及社會福利機構管理會王必勝執行長擔任前進指揮官，衛福部防疫醫師進駐京元電子。

京元電子竹南廠爆發群聚感染，截至目前為止共45人確診，昨（3日）日進行了1915人快篩，共51人陽性反應，已於隔離宿舍隔離並採檢PCR。

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「指揮中心進駐」曾玟學在臉書發文曝現況指出，陳時中指揮官今天早上和縣政府視訊會議，派駐醫療及社會福利機構管理會王必勝執行長擔任前進指揮官，衛福部防疫醫師進駐京元電子。

曾玟學表示，目前確認公司今日起將停工兩天進行消毒，常日班下週起將執行分流，分在家上班與公司上班，共分三班每班預計上兩天，而口罩也改成可以使用醫療口罩進線。

▲篩檢站狀況 。（圖／京元電提供）

針對醫療量能現況，曾玟學指出，負壓隔離病床8床，專責病床130床，占床率29.2%。防疫旅館150間，預備房間可至500間，入住量約30%，目前徵用「加強版防疫旅館」40房，初步規劃「快篩陽性到PCR檢測確診陽性」民眾過度收容使用。

但另外一個需要關注的點，目前苗栗的集中檢役所數量為0，仍無任何一間集檢所可使用，之前地方便有提報給中央數個地點但都不適合，故一直沒有設立，希望指揮中心入駐後，可以立刻加緊腳步進行。

曾玟學最後表示，聽聞京元電竹南廠移工罷工中、銅鑼廠集體請假14天，其實移工們比我們還害怕生病，希望大家能同島一命，沒有人希望染疫，減少刻板印象發言，一起渡過這次的困難。