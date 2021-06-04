京元電子爆45確診…再篩出51陽性！董事長喊「暫不停工」原因曝光

▲京元電董事長李金恭表示，停工茲事體大，會影響國內外生產規劃、管理。（圖／ETtoday資料照）

記者黃孟珍、戴若涵／苗栗報導

本土新冠肺炎疫情嚴峻，苗栗縣竹南鎮更爆發上市公司「京元電子群聚案」，目前已累計45名員工確診。京元電子緊急請來醫療團隊進駐，3日篩檢至深夜11時1915人，其中51人呈現陽性。稍早京元電子董事長李金恭表示暫不停工，並說明原因。

據了解，京元電子群聚於1日爆發，當時只有2名菲籍移工確診，不料2日風暴持續延燒，採檢出11人確診，包括10名移工、以及1名本土員工；對此，京元電也緊急請來醫療團隊進駐，並針對全公司7300名員工採檢。

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李金恭接受電訪時指出，全面篩檢的目的就是要控制廠內不會有感染的問題發生，公司也有做好分艙分流，原先員工在餐廳用餐已改為發放便當。

李金恭強調，會強烈要求管理單位管制移工，並要求移工在宿舍區域活動範圍內需遵守防疫規定，禁止外出，若移工不遵守規定，最重可解約處分。

另外，針對停工部份，李金恭表示，「茲事體大，國際動線很高，(停工)會影響國內外的生產規劃跟管理」，所以暫不停工。

▲京元電子爆發群聚感染，目前已45名員工確診。（圖／記者黃孟珍翻攝）