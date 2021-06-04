台南善化4條道路一次性改善　大大提升道路舒適與品質

▲台南市長黃偉哲指示工務局一次性針對區內光華路、民生路、和平路、光明路等4條道路，進行路平改善工程，目前已進入施工期，預計7月中旬全部完工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

就是要給台南市民更好的道路品質！隨著南科發展，善化區亦水漲船高朝都市化發展，為提升該街廓道路品質提升，市長黃偉哲指示工務局一次性針對區內光華路、民生路、和平路、光明路等4條道路，進行路平改善工程，目前已進入施工期，預計7月中旬全部完工。

工務局辦理「善化區光華路、民生路、和平路、光明路道路改善工程」，範圍涵蓋善化生活圈內住宅密集區重要通行道路，及商業中心對外交通的重要聯絡道路。道路改善長度分別光華路381公尺、民生路1227公尺、光明路316公尺、和平路268公尺，共約2100公尺，同時一併要求各管線單位人手孔配合埋入地下共205座，總經費約1190萬元。

工程期程計畫於6月7日至11日依序進行道路刨鋪採雙向封閉作業，其中6月7日光華路 、8日光明路、9日民生路(中正路~和平路口)、10日和平路(中山路~大成路口)、民生路(和平路~樹人路口)、11日民生路(樹人路~光文路口)，屆時請用路人配合現場交維人員改道並減速慢行；工程若遇雨天將順延進場施作。



市府指出，一次將4條道路都改善後，平坦舒適的道路可大大維護用路人安全，並提供民眾一個美麗市容景觀的交通環境、提升地方觀光及產業經濟效益。

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