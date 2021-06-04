彩雲颱風最快傍晚觸陸「中心切過恆春半島」　今起7天雷雨灌全台

記者葉國吏／綜合報導

第3號輕度颱風「彩雲」海陸警報齊發，中央氣象局預報員張承傳透露，彩雲颱風暴風圈預計傍晚會接觸台灣陸地，今晚颱風中心將會切過恆春半島，不過由於颱風強度有減弱趨勢，有可能在接觸台灣前就減弱成熱帶性低氣壓。

▲彩雲颱風、梅雨鋒接連帶來水氣，注意致災天氣。（圖／翻攝中央氣象局，下同）



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彩雲颱風4日5時中心位置在鵝鑾鼻的西南方約 370 公里之海面上，以每小時22轉26公里速度，向東北進行。預報員張承傳指出，以目前速度來看，彩雲颱風暴風圈預計傍晚會接觸台灣陸地，今晚中心會切過恆春半島。

▲彩雲颱風今晚中心會切過恆春半島。

張承傳提醒，受到颱風外圍環流影響，恆春半島、南部目前已經有雨，大台北地區今天也因颱風外圍影響、午後雷陣雨會比較明顯旺盛。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，明(5)日至下週一(7日)「梅雨滯留鋒」在台灣附近徘徊，有激發「中小尺度」對流系統的條件，並伴隨「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨…)及大量降雨，應注意天氣變化及氣象局的特報。

▲最新(4日2時)中央氣象局「路徑潛勢預測圖」(左圖)顯示，第3號輕度颱風「彩雲」，即將進入巴士海峽、轉向東北，今晚將切過恆春半島，有減弱的趨勢。4時紅外線雲圖(右圖)顯示，厚實雲層皆在颱風環流左側；華南梅雨鋒帶上的對流發展旺盛，已衝破對流層頂(雲頂≦－80.3度)。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

下週二至週四(8至10日)「梅雨鋒」雖逐漸北移，台灣附近水氣仍多，天氣很不穩定，午後易有「強對流」發展、伴隨明顯降雨，對各水庫仍持續提供貢獻。這波大量降雨，與上一波「堪可比擬」，目前旱象應可獲得進一步的紓解；但其伴隨的「劇烈天氣」，還是有可能致災的，切莫輕忽！應注意防範。