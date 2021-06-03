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好消息！「反聖嬰」結束了　中部能否解除限水關鍵曝光

▲▼午後雷陣雨。（圖／記者黃克翔攝）

▲周末全台再變天。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明表示，造成今年上半年春雨顯著偏少的原因是反聖嬰現象，目前已經正式告一段落，會有一段回復到正常值的狀況，有機會延續到年底，對台灣來說是一個好消息。他也說，周六開始另外一波滯留鋒面逐漸南下，全台灣從北到南將逐漸轉為不穩定天氣，中部是否能夠解除限水，就要看這波的雨量。

彭啟明在臉書說，聖嬰年和反聖嬰年，對台灣的春雨以及西太平洋颱風發展模式是不同的，今年少了這個氣候異常的指標，颱風發展應該較正常；但到底今年幾個颱風會來，等這波梅雨鋒面過去，太平洋高壓接手後，再來好好觀察會比較合適。

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彭啟明指出，當然最保守穩健的說法是平均26-28個颱風生成，會有2-4個侵台颱風；當然很多朋友說，要知道幾月會有幾個，要超前部署才行，其實防颱防災在颱風季前努力準備就可，颱風生成後再來積極強化應變都來得及，不要過度超前，不然很容易雷聲大雨點小、狼來了印象。

▼全台水情燈號。（圖／翻攝水利署網站）

水情燈號。（圖／翻攝水利署網站）

彭啟明也在「兩分鐘報天氣」提到，反聖嬰告一段落，轉為中性的狀態，對台灣來說是一個好消息，因聖嬰或反聖嬰對西太平洋海溫，或是今年春雨是有很顯著干擾，現在回到中性，總算氣候異常因子少了一點點。

彭啟明表示，而這周六開始另外一波滯留鋒面逐漸南下，全台灣從北到南將逐漸轉為不穩定天氣，這波很類似上周末那一波，有機會會帶來較大雨勢，尤其當中發展的中小尺度對流系統，要提防從台灣海峽發展的對流胞移入，尤其滯留鋒在台灣盤據，全台灣都是較不穩定的天氣，將會持續到下周一，提醒您這三天要留意一下，盡量待在家裡減少外出。

彭啟明說，當然這波對於舒解旱象應該有相當助益，也的確有類似上一波等級的雨量發展，中部是否能夠解除限水，就要看這波的雨量。但他也提醒，上一波在部分區域已經有積淹水的情形，離釀成災情只差一點點，這種中小尺度對流系統的預警時間常常只有2、3個小時，多數人會沒有警覺，可以趁這幾天務必要做好防汛的準備。

彭啟明指出，這波在下周一鋒面結構減弱，逐漸北抬後，由於西南季風在南海發展旺盛，台灣西南方的水氣較多，預期台灣也會進入多雨的一周，午後雷陣雨或陣雨有相當高的機會；接下來就是觀察之後的鋒面是否仍會接近，以及太平洋高壓重新西伸的程度，如果這幾個條件逐漸發展，有機會在下一個周末後逐步轉為典型的夏季天氣類型，不過這當中仍要留意東亞整個大氣環流的變動性。

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