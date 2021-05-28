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寶僑家品與家樂福推買一送一優惠！滿足多元家庭需求、發揚「愛在。就是家」精神

▲▼寶僑家品,家樂福,家庭,多元,新冠肺炎,買一送一。（圖／寶僑家品提供）

▲傳統家庭隨時代轉變，男女家庭角色分工也有了變化，更出現單人、單親、隔代教養等家庭樣貌。（影片、圖片／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

隨著時代變遷為社會帶來更多元的樣貌，人們對一個「家」的想像和實踐，也不再侷限於爸媽和孩子組成的核心家庭，單親家庭、隔代教養家庭、獨自生活、2019年台灣通過同婚法後同性伴侶家庭也愈來愈多，甚至有毫無血緣關係的人共組家庭。當傳統逐漸鬆動，家的幸福樣貌也不再只有單一腳本，人們可以順應自己的心意，選擇成為誰的家人，陪伴彼此度過日常，愛在哪裡，家就在哪裡。現今社會不斷進步、推廣多元包容，不少具有影響力的企業也投入行動支持，像是P&G寶僑家品和家樂福，就共同推出彩虹週活動，透過影片宣揚「愛在。就是家」的理念，並以商品促銷實際力挺每個多元家庭。5/27起至6/22，於全台家樂福與家樂福線上購物，洗護髪品、衛生棉、尿布、洗衣精等家用品享有買一送一、兩件折價優惠，在加強防疫、必須減少外出的此刻，趁機搶便宜，一次把日用品買好，滿足家人需求、守護家人健康，這就是家人之間愛的表現。

▲▼寶僑家品,家樂福,家庭,多元,新冠肺炎,買一送一。（圖／寶僑家品提供）

▲寶僑家品聯手家樂福特地拍攝「愛在。就是家」影片支持多元平等。

關於家的模樣，P&G寶僑家品和家樂福的企業文化與理念都支持社會應該突破傳統，包容多元家庭的組成，因此「雙家」攜手以「愛在。就是家」的核心主旨推出一系列活動，來破除一般人對異性戀家庭性別的刻板印象，真實刻劃出今日社會的家庭縮影。對此，台灣寶僑家品執行董事兼副總裁林劍洪表示：「多元平等和共融一直是P&G寶僑家品所堅持的企業文化核心，也正因為內部員工的多元和背景造就了P&G寶僑家品，進而用產品與服務為全世界超過50億的消費者帶來生活美好的改變。不論是利用品牌的傳播影響力，或者企業內部的氛圍形塑，我們致力從內而外推動更多向善向上的力量。家是多數人獲得撫慰和勇氣的力量來源，尤其在疫情開始後，每個人有更多時間待在家中。我們希望攜手家樂福讓社會大眾理解家的樣貌可以很多元，每個人對家的幸福定義也都是獨一無二。」

▲▼寶僑家品,家樂福,家庭,多元,新冠肺炎,買一送一。（圖／寶僑家品提供）

▲一人一貓相伴的單人家庭同樣可以很幸福。

作為全球指標性的零售通路，家樂福服務的消費者樣貌同樣多元，因此也反映在家樂福的企業文化與購物環境中。家樂福社會責任暨溝通總監蘇小真表示：「全球多元趨勢帶動消費進化，家樂福與世界腳步共同脈動，擁抱社會的多元性、支持平等發展，從易見的指向標語、商品帶給顧客貼心的服務。不僅是對顧客的重視，家樂福最重要的員工夥伴，在招募與晉升人才重視每位夥伴的價值與重要性，給予同等的機會，徹底實踐夥伴多元化。為此，全球家樂福每年都會選一天定為(Diversity Day)，歡慶為性別平等與尊重再邁出一步。在今年疫情對全球的衝擊，家樂福期望透過『愛在。就是家』，帶來家的幸福定義，精心挑選代表著家的系列商品，人與人之間，愛在。就是家！」

▲▼寶僑家品,家樂福,家庭,多元,新冠肺炎,買一送一。（圖／寶僑家品提供）

▲家樂福期望透過『愛在。就是家』，帶來家的幸福定義，精心挑選代表著家的系列商品，人與人之間，愛在。就是家！（圖／網友提供，下同）

寶僑家品全面的產品加上家樂福優質的服務，滿足每種多元家庭的需求，此次透過寶僑家用品促銷活動提倡「愛在。就是家」價值；時逢新冠肺炎疫情延燒，防疫在家時間長，家用品消耗量比起往常咻咻咻地增加，更需要大量補充。像是天氣熱待在家上班，怕電費爆表不敢開冷氣，熱到一直流汗頭髮出油，洗髪次數變多，洗髪精、護髪品用量好兇；自5/27起～6/8，家樂福購買潘婷膠囊髮膜單件239元、兩件特價420元，飛柔免沖洗瞬效精華單件239元、兩件特價420元，海倫仙度絲洗髪精1.2L單件269元，不必再怕傷荷包用量超省，徹底做好頭皮清潔、利用護髪品在家養好髮質。

▲▼寶僑家品,家樂福,家庭,多元,新冠肺炎,買一送一。（圖／寶僑家品提供）

▲▼自5/27起～6/8，家樂福購買潘婷膠囊髮膜單件239元、兩件特價420元，飛柔免沖洗瞬效精華單件239元、兩件特價420元，海倫仙度絲洗髪精1.2L單件269元。

▲▼寶僑家品,家樂福,家庭,多元,新冠肺炎,買一送一。（圖／寶僑家品提供）

家有新生兒的家庭，為了照顧寶寶本來就不方便出門，碰上疫情為了孩子安全更不好出門採買，但寶寶的尿布用量可不會因此減少，還好家樂福一級幫拉拉褲M號單件539元，5/27起～6/8有買一送一折扣，此時就是爸媽們最佳囤貨時機。家樂福6/9～6/22的買一送一折扣，還包括液體衛生棉（幻彩／純棉），單件原價149元，限時優惠一次能入手兩件超划算，液體衛生棉宛如黑洞般的超強吸收力和輕薄材質，讓女生們夏天碰上月事不煩躁。另外，經期期間想一覺到天亮、有個好夢，安睡褲是女孩的好夥伴，穿上後想翻身就翻身不怕漏，睡得舒服又自在，家樂福也貼心在6/9～6/22提供原價169元熊抱安睡褲買一送一優惠

▲▼寶僑家品,家樂福,家庭,多元,新冠肺炎,買一送一。（圖／寶僑家品提供）

▲一級幫拉拉褲M號單件539元，5/27起～6/8有買一送一折扣。

▲▼寶僑家品,家樂福,家庭,多元,新冠肺炎,買一送一。（圖／寶僑家品提供）

▲▼自6/9起～6/22液體衛生棉（幻彩／隔菌），單件原價149元，限時優惠一次能入手兩件超划算。6/9～6/22提供原價169元熊抱安睡褲買一送一優惠。

▲▼寶僑家品,家樂福,家庭,多元,新冠肺炎,買一送一。（圖／寶僑家品提供）

在疫情艱難時期，寶僑家品與家樂福化身大家的「家人」，推出限時家用品優惠，提供消費者一個省荷包、安心購物的好機會；民眾在搶便宜囤貨之餘，也別忘了一同支持多元家庭理念，只要動動手指轉發「愛在。就是家」影片、或是在FB上Po影片分享給更多人，就能為共創平等社會盡一份力。

除了全台賣場外，家樂福線上購物網同享優惠
 幫寶適一級幫拉拉褲 
幫寶適超薄乾爽 
ARIEL超濃縮抗菌洗衣精 
ARIEL抗菌洗衣膠囊袋裝 
蘭諾衣物芳香豆 
 飛柔免沖洗瞬效精華 
潘婷膠囊髮膜 
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寶僑家品家樂福家庭多元新冠肺炎買一送一

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