家族9人染疫！才送走老伴　北屯大坑奶奶血氧狂掉轉重症

記者游瓊華／台中報導

台中市最大的北屯大坑里家族群聚的78歲李爺爺重症離世，與老伴一起簽下放棄同意書的李奶奶今天也傳出血氧不斷下降、轉重症，但由於李老奶奶先前已經與先生一起簽署放棄急救同意書，目前無插管，院方積極救治中。目前台中市除了李奶奶重症外。另外包括泰安附幼老師（案5300）的父親（案5636）以及西屯區、有雙北旅遊史的71歲女性（案5638）也都重症救治中。

78歲李爺爺生前是大坑筍農，5月23日開始出現症狀，曾去診所就醫，被認為一般感冒，27日因太太確診，28日至醫院就醫採檢確診，昨日不幸離世，而李爺爺的女兒透露，下個月是父親生日，原本一家人要團聚慶祝，現在卻永留遺憾了。

78歲的李爺爺生前與妻子都因確診收治在豐原醫院，原本醫護讓李奶奶到病塌前見老伴最後一面，但李奶奶拒絕，因為「怕見了會更難過！」醫護也急忙用電話聯絡其他隔離、救治中的兒子媳婦，與李爺爺最後道別。

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院方透露，李爺爺一入院就轉重症，在指揮中心通融下，醫護連續3天讓李奶奶前往探視老伴，但也不捨老伴痛苦，兩人都簽署了放棄急救同意書。昨日病情急轉直下時，原本醫護要再讓李奶奶前往探視李爺爺，但李奶奶拒絕，擔心自己無法承受，而原本病情還算穩定的李奶奶稍早也傳出血氧狂掉轉重症，醫護人員積極救治中。

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