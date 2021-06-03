快訊／台中+5確診1人死亡　足跡遍及彩券行、黃昏市場、全聯

記者游瓊華／台中報導

台中市今（3）日新增5例本土確診個案，分別為案9875北屯區家庭群聚感染相關接觸者、案9555大雅區35歲房仲、案9556北屯區46歲美容工作者、案9997西屯區80歲男性、案9998南屯區58歲退休老師。此外，北屯家庭群聚案今日新增1例確診，至今台中市確診19例，加上台北市確診2例，累計21例。

衛生局長曾梓展指出，案9875為案7527（北屯區72歲女性）次子，即昨日公布北屯家庭群聚案1例未編號者，該案為47歲男性、某工程行負責人，近期無旅遊史，5月27日因母親確診採檢，結果為陰性，31日出現症狀，6月1日至醫院採檢確診。該案可傳染期均居家隔離，無公共場域活動史。

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案9555為大雅區35歲男性房仲業，5月20日開始居家辦公，期間若有帶看房皆有記錄顧客資料，23日曾至全聯大雅學府店，24日曾至馬岡黃昏市場，28日出現症狀就醫，症狀仍未改善，29日再次就醫，6月1日採檢確診，目前感染源尚待釐清。

案9556為案8758龍井區退休女性的46歲女兒，居住北屯區，平時在美容工作室工作，5月4日起因疫情停業，近期無旅遊史，27日回母親家一起用餐，31日因母親確診被通知居家隔離，當日出現症狀，6月1日採檢確診，目前感染源尚待釐清。

案9997為西屯區80歲男性，5月26日至6月1日曾不定時出入台灣彩券（珈毓美容彩妝造型學苑），31日出現症狀，6月1日採檢確診，目前感染源尚待釐清。案9998為南屯區58歲退休女老師，無新冠肺炎相關症狀，因就讀大學的女兒車禍，5月26、30日曾至桃園處理相關事宜，並規劃於女兒開刀時陪病，6月1日依規採檢確診。