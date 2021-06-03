台中首例確診死亡！北屯家族78歲爺病逝　一家9口全染疫未見最後一面

▲台中北屯家庭群聚關係圖。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

國內新冠疫情嚴峻，台中北屯家庭群聚至今傳播鏈已逾20人，昨（2）日傳出不幸消息，家族中78歲的爺爺（案7928）昨日下午3時31分在豐原部立醫院搶救無效病逝，也成為台中首例確診者死亡個案，然而更讓人悲痛的是，因其家族9人全染疫，包括其妻子、3個兒子媳婦、孫子等都無人見上爺爺最後一面，據悉，目前已經通知住在苗栗的女兒回來處理後續事宜。

台中市議員曾朝榮表示，該家族兒子、媳婦等都染疫分別收治在慈濟醫院、或是在防疫旅館隔離中，面對失去家人悲痛的同時，還要與病魔搏鬥，讓人不忍，呼籲台中市民政局盡速出面協助後續事宜，包括先提供棺木、骨灰、塔位等，並請禮儀公司處理。

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「依法，確診者遺體必須在24小時內火化，但後續呢，誰能幫忙？家人內心哀慟無比，卻什麼事情都做不了，台中市政府應該盡快成立S.O.P.」曾朝榮說，他先捐出10萬元協助家屬，後續會再募40萬元協助此家族。

▲化學兵消毒大坑里。（圖／環保局提供）



台中北屯大坑家族群聚案為目前台中最大群聚案，市府不僅在該里設置普篩站，今天環保局還結盟陸軍十軍團化學兵針對該里進行大規模、地毯式清消。

根據台中市衛生局資料顯示，案7928為案7527的78歲丈夫，平常都會到家對面的筍園，23日開始出現症狀，27日因太太確診，28日至醫院就醫採檢確診，但連日來救治仍發生多重器官衰竭，2日下午傳出病逝消息。