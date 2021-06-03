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受潘孟安臉書感動　屏東十大伴手禮店家為防疫人員加油

▲萬丹鮮而美吳再松致贈果塔、茶餅等給防疫人員 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲萬丹鮮而美吳再松致贈果塔、茶餅等給縣警局刑警隊 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

入選2020屏東十大伴手禮的店家萬丹鮮而美，3日載了一車自家產品送給衛生局及縣警局刑警隊，感謝第一線人員辛勞。業者吳再松說，他看到潘孟安縣長臉書分享許多防疫人員及社會基層小人物的故事，深受感動，身為市井小民的他，也希望用微薄力量向無名英雄們致敬及感謝。

▲萬丹鮮而美吳再松致贈果塔、茶餅等給防疫人員 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼警察局、衛生局。

▲萬丹鮮而美吳再松致贈果塔、茶餅等給防疫人員 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

受疫情影響，吳再松為保護員工，暫時關閉門市營運，以降低疫情傳染的風險，但5月28日晚間看到潘縣長的臉書文章，發現許多防疫人員為了守護前線，即使到凌晨都還無法休息，他心情就不淡定了。

他說，縣長臉書文中提到，隨著疫情蔓延，防疫人員皆已衝到最前線作戰，包含在傳統市場的消毒大隊、穿著密不透風防護衣的醫護人員、每天早晚關心隔離民眾的關懷小組及徹夜未眠幫忙調查確診者足跡的疫調人員等，而無法上戰場的，也擬定各種應變方案，熬夜早已是家常便飯，對於這些無名英雄們，他覺得既心疼又感謝。

因此，吳再松決定加開廠線生產，捐贈物資給辛苦的防疫人員們，3日上午載了滿車的產品，有果塔、茶餅、雪Q餅、剝皮辣椒及剝皮脆泡菜等，親自送到衛生局及縣警局刑警隊，表達滿心的謝意。

潘孟安縣長表示，連日來從網路可以看到許多像吳老板這樣的熱心業者，自掏腰包贈送物資給最前線防疫人員，他也非常感動，雖然疫情仍然十分嚴峻，但相信只要堅守防疫，一定能盼到撥雲見日的那天。

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