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桃園機場塞爆「赴美打疫苗」！內行揭「8關鍵」極不推薦：傻了才會去

記者邱晟軒／綜合報導

桃園機場近日出現大批搭機人潮，連資深媒體人黃光芹也在臉書上貼出昨（2）日的現場畫面，許多人帶著大包小包等待登機，其中赴美旅客占大多數，間接證實網上謠傳的「赴美打疫苗」說法。對此，有旅遊網紅發文表示，「傻了才去美國打疫苗」。

對於許多網友近期熱議「赴美打疫苗」，旅遊網紅「愛出國 i-FLY.tw」在臉書上發文指出，傻了才去美國打疫苗。他同時也舉出8項關鍵原因，認為「飛美國打疫苗」其實並不是個好作法：

一、搭機前72小時要做核酸檢測：以現有醫療負荷能力，最好預約的到。

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二、機場、飛機上是最容易染疫的場所：除非你十幾個小時全副武裝、不吃餐、不上廁所。

三、美國機場入境時，如果回答移民官「我是來打疫苗的」，結果會是？

▲▼黃光芹爆桃園機場出現逃難潮。（圖／翻攝自Facebook／黃光芹）

▲桃園機場近日出現逃難潮。（圖／翻攝自Facebook／黃光芹）

四、只有嬌生施打一劑，輝瑞或莫德納兩劑要間隔三週。

五、亞裔臉孔走在路上要格外小心。

六、在美期間不小心染疫，美國醫療費用直接讓你破產。

七、回台灣再隔離14天。

八、滯外期間發生任何意外請勿向我國駐外單位求援。

▲▼黃光芹爆桃園機場出現逃難潮。（圖／翻攝自Facebook／黃光芹）

▲黃光芹爆桃園機場出現逃難潮。（圖／翻攝自Facebook／黃光芹）

根據桃園國際機場航班運量整點人數預報表指出，5月15日的出境總人數僅454人，但昨卻暴增5倍以上，總人數達2690人。

有地勤人員近日也向本報透露，最近航班爆滿，很多人都要飛出去，「其實本週就非常多台灣人要去美國，商務艙一張20萬元，然後真的有人要回去美國打疫苗」，他們無意間都會聽到有旅客在談論疫苗的事情，而未來幾週的航班都已滿位。

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