護國神山屏障！竹科篩檢站今啟用　每日篩檢能量可達80到100件

▲坐落於園區內的篤行路的竹科「社區篩檢站」今日正式啟用。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

全台首座科學園區篩檢站、竹科「社區篩檢站」今啟用，新竹市長林智堅市長3日指出，「守住竹科就是守護全台半導體產業」，新竹市府一周內完成竹科篩檢站，為竹市再造一座「防疫碉堡」，也就近為竹科從業人員提供服務。

坐落於園區內的篤行路的竹科「社區篩檢站」今日正式啟用，每日篩檢量能將可達80至100件，採預約、分流制，分散人群避免群聚。竹科社區篩檢站上午八點後開始運作，現已有園區廠商員工進行篩檢。站所設有快篩「組合屋」，PCR篩檢則採「正壓採檢亭」，獨立空調讓醫護有舒適環境，也讓採檢人員「零接觸」高風險者。篩檢也採「一條龍」服務，若民眾快篩陽性，會立刻進行PCR篩檢、血氧量測，並安排救護車前往加強版防疫旅館等候結果，降低社區風險。

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▲新竹市目前有兩座社區篩檢站，分別位於國軍醫院停車場、新竹科學園區，兩站每日量能最高共可至200件，全採預約制。



新竹市目前有兩座社區篩檢站，分別位於國軍醫院停車場、新竹科學園區，兩站每日量能最高共可至200件，全採預約制，主要服務對象為衛生局通知的居家隔離、居家檢疫、自主健康管理者，和有相關接觸、活動史的民眾主動預約。統一的預約窗口可透過專線03-535-5175或網路預約https://reurl.cc/1gnae9 。

除此之外，市府也宣布將著手協助「竹科移工擴大篩檢」，場地、醫療人力規劃都著手進行中，將是竹科產業聚落接下來的重點防疫工作，同時，本周一獲配的3900劑疫苗已於今日下午全數施打完畢。

林智堅說，近日鄰近縣市有科技廠外籍移工群聚感染案，上午即有竹科廠商致電，主動向他尋求市府協助，表示因移工生活型態皆為宿舍，群聚風險較高，盼市府能協助移工篩檢事項，林智堅市長說，市府現已著手進行場地、設備、醫療人力規劃，為護國神山們做好防疫網。

▲社區篩檢站，主要服務對象為衛生局通知的居家隔離、居家檢疫、自主健康管理者，和有相關接觸、活動史的民眾主動預約。

市府已與科管局攜手完成竹科社區篩檢站，接下來針對園區防疫，也將著手掌握移工生活圈，也積極提供相關抗疫指引，衛教宣導，掌握其健康狀況、生活防疫，避免發生類似群聚感染狀況。

竹市新一批獲配的3900劑疫苗，今下午將全面施打完畢，同時也將宣布長照機構人員施打順序提前，相關照顧工作者的疫苗接種都已進行中，為機構人員建立防護網。

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