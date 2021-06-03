松山之亂調查報告出爐　議員李傅中武喬「握手和解」戲碼

▲松山警分局教官楊忠蒞22日傍晚與衝突民眾握手互表歉意。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

台北市警局松山分局4月爆發四海幫眾闖入中崙派出所駐地砸毀警用電腦，引發後續警官刪除監視器滅證，當時台北市長柯文哲下令專案調查報告結果3日出爐，前分局長林志誠聲稱不知刪除監視器，調查報告卻顯示所長許書桓刪除監視器後有向他報告，最關鍵的警方安排分局教官和黑幫上演握手和解戲碼，則是台北市議員李傅中武建議分局接受，議員介入黑幫闖警所砸公物喬和解過程，是否允當尚待後續調查。

▲松山警分局前教官楊忠蒞不只在路口辱罵黑幫成員，逃返所內還回身比中指造成所內二度衝突。（圖／記者張君豪翻攝）

根據台北市政府調查「松山之亂」專案報告提及，案發後中崙所巡佐傅榮光擔心在場警員被處分，影響派出所警譽，建議時任所長許書桓將駐地監視器格式化，根據調查報告顯示，影像刪除後許書桓就向分局長坦承影片格式化，「林志誠分局長在召開記者會前亦已知許員有提及監視系統硬碟有誤被格式化情形」，但開記者會當天還以停電作為監視沒有畫面藉口搪塞、加上下午由議員獻計上演「警黑大和解」戲碼引發爭議連環爆，松山分局長、中崙所長也因此黯然下台。

《ETtoday新聞雲》記者3日電訪台北市警局勤務中心主任林志誠，他回應：22日召開記者會前的分局主管會議，他並未看到所長的職務報告，所長也僅表達不會操作電腦，導致輸入程序錯誤，才將影像格式化，但他與在場幹部有反問，「不可能誤按一個按鍵就格式化？」

會議中他才會詢問是否可能因停電造成，其他警分局幹部也覺得有此可能，才會對外有停電的說法，並非事先得知遭滅證，更沒有刻意說謊，這些於北市政府的專案調查中都有詳細的論述，也希望媒體及閱聽大眾諒察。

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