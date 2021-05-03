局長盛讚盡忠職守！誇張黑幫砸所　副所長未呼快打未寫工作紀錄簿

▲台北市警局長陳嘉昌2日召開記者會曾稱讚中崙所副所長顏敏森盡忠職守。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市警局在市議會媒體新聞連日砲轟下，終於在3日公布公布中崙所之亂駐地監視器影像，市警局長陳嘉昌在記者會強調背後絕無人關說，並澄清一開始沒有逮捕黑衣人，是因中崙派出所副所長顏敏森主觀上「無法認定對方為現行犯」，並誇讚顏敏森「盡忠職守」

但基層今天吐槽抱怨，顏敏森不僅當下放人接受黑幫和解，甚至也未依聚眾鬥毆處置相關規定，依法盤查抄錄10名涉案黑幫成員基本資料，甚至違反警察工作勤務相關規定，黑幫闖入公署，顏敏森連工作紀錄簿都未登載紀錄，怒嗆「這是哪一門子的盡忠職守？根本就是是非不分」

根據市警局3日公布中崙所黑衣人之亂監視器畫面後，不僅未能釐清真相，反而浮現更多問題，不只顏敏森涉嫌疏縱人犯，也未依規定盤查聚眾鬥毆幫眾登載基本資料，甚至連警所工作紀錄簿都不寫，僅憑黑幫成員合掌鞠躬，事後上門表達悔意道歉，顏敏森就擅自做主就放走現行犯。

▲砸中崙所幫眾左手插腰疑似持械追打教官過程遭監視器錄下。（圖／記者張君豪翻攝）

若非21日晚間臉書「靠北警察」基層警揭露此事，恐怕難將警黑勾解私了醜聞攤在陽光下，但這些黑幫團夥追打分局教官，台北市警用監視系統卻錄下黑幫團夥追逐教官時，其中一人疑似腰部藏有傢伙，以「左手扶腰」異常姿勢跑步橫越南京東路追打教官。

▲砸中崙所幫眾左手插腰疑似持械追打教官過程遭監視器錄下。（圖／記者張君豪翻攝）

松山基層警私下質疑，該名黑幫成員身上應該藏有鬥毆使用的器械，不排除是刀械甚至是「更危險的東西」，雖然第一時間中崙所內警員壓制驅離得宜，但顏敏森擅自作主私了此案，未善盡法律公權力賦予警察盤查這群離譜幫眾的職權，也錯失一個可能線上立即查獲刀械等觸法違禁品的機會，若黑幫成員衝突後失去理智掏出刀械、甚至是槍枝攻擊警員，後果恐怕不堪設想。

尤有甚者，松山警方也證實顏敏森在黑衣人闖入派出所砸所鬧事後，包含中崙所警員在內的所有值班同仁並未依聚眾鬥毆處理相關規定通知勤務指揮中心啟動「快打部隊」，但處事顢頇至此的顏員竟獲市警局長陳嘉昌公開誇讚「盡忠職守」，高層混亂的價值判斷，也造就北市警近來黑影幢幢風波，堪稱北市警局「結構性失靈」

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