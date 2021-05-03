　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

局長盛讚盡忠職守！誇張黑幫砸所　副所長未呼快打未寫工作紀錄簿

▲台北市警局長陳嘉昌2日率前松山分局長林志誠等警官公開中崙所遭闖入當天駐地監視器。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市警局長陳嘉昌2日召開記者會曾稱讚中崙所副所長顏敏森盡忠職守。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市警局在市議會媒體新聞連日砲轟下，終於在3日公布公布中崙所之亂駐地監視器影像，市警局長陳嘉昌在記者會強調背後絕無人關說，並澄清一開始沒有逮捕黑衣人，是因中崙派出所副所長顏敏森主觀上「無法認定對方為現行犯」，並誇讚顏敏森「盡忠職守」

但基層今天吐槽抱怨，顏敏森不僅當下放人接受黑幫和解，甚至也未依聚眾鬥毆處置相關規定，依法盤查抄錄10名涉案黑幫成員基本資料，甚至違反警察工作勤務相關規定，黑幫闖入公署，顏敏森連工作紀錄簿都未登載紀錄，怒嗆「這是哪一門子的盡忠職守？根本就是是非不分」

根據市警局3日公布中崙所黑衣人之亂監視器畫面後，不僅未能釐清真相，反而浮現更多問題，不只顏敏森涉嫌疏縱人犯，也未依規定盤查聚眾鬥毆幫眾登載基本資料，甚至連警所工作紀錄簿都不寫，僅憑黑幫成員合掌鞠躬，事後上門表達悔意道歉，顏敏森就擅自做主就放走現行犯。

▲砸中崙所幫眾左手插腰疑似持械追打教官過程遭監視器錄下。（圖／記者張君豪翻攝）

▲砸中崙所幫眾左手插腰疑似持械追打教官過程遭監視器錄下。（圖／記者張君豪翻攝）

若非21日晚間臉書「靠北警察」基層警揭露此事，恐怕難將警黑勾解私了醜聞攤在陽光下，但這些黑幫團夥追打分局教官，台北市警用監視系統卻錄下黑幫團夥追逐教官時，其中一人疑似腰部藏有傢伙，以「左手扶腰」異常姿勢跑步橫越南京東路追打教官。

▲砸中崙所幫眾左手插腰疑似持械追打教官過程遭監視器錄下。（圖／記者張君豪翻攝）

▲砸中崙所幫眾左手插腰疑似持械追打教官過程遭監視器錄下。（圖／記者張君豪翻攝）

松山基層警私下質疑，該名黑幫成員身上應該藏有鬥毆使用的器械，不排除是刀械甚至是「更危險的東西」，雖然第一時間中崙所內警員壓制驅離得宜，但顏敏森擅自作主私了此案，未善盡法律公權力賦予警察盤查這群離譜幫眾的職權，也錯失一個可能線上立即查獲刀械等觸法違禁品的機會，若黑幫成員衝突後失去理智掏出刀械、甚至是槍枝攻擊警員，後果恐怕不堪設想。

尤有甚者，松山警方也證實顏敏森在黑衣人闖入派出所砸所鬧事後，包含中崙所警員在內的所有值班同仁並未依聚眾鬥毆處理相關規定通知勤務指揮中心啟動「快打部隊」，但處事顢頇至此的顏員竟獲市警局長陳嘉昌公開誇讚「盡忠職守」，高層混亂的價值判斷，也造就北市警近來黑影幢幢風波，堪稱北市警局「結構性失靈」

【相關新聞】

獨／吹哨者驚爆東新營造黑幕！黑猴父子遭約談　工地主任涉借牌

獨／法國菁英愛上台灣女學霸　古查爾生日前夕搭上死亡列車


ET快訊
快訊／局長餐會遭砸蟑螂　「警政署震怒」通令嚴辦！刑事局支援
竹科媽媽群組加入前「要有3間房」　爆乳網紅開酸：只是吸血蟲
快訊／Yahoo賣掉了！　Apollo砸1400億元成交
「手機標價少個0」認賠幾支？　全國電子公布數量了
陳嘉昌吃飯餐廳被砸蟑螂　王欣儀還原現場「非常恐怖」
陳嘉昌吃飯餐廳遭砸蟑螂　羅智強轟：警察尊嚴掃地

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／局長餐會遭砸蟑螂示威　「警政署震怒」通令嚴辦！刑事局支援

局長盛讚盡忠職守！誇張黑幫砸所　副所長未呼快打未寫工作紀錄簿

陳嘉昌出席700義警餐敘　遭2黑衣人砸「千隻蟑螂」！警調監視器追查

快訊／陳嘉昌傳遭潑上千隻蟑螂！警方追到2嫌「曝犯案原因」

台中3歲童遭麻將桌夾胸亡　房東驚曝父母「一關鍵壞習慣」害命

松山之亂「屏風擋住視線」　監視器打臉：眼前就是折疊椅砸電腦

獨／「最乾淨」兇宅現況曝！崔曉菁慘死懸19年　滿屋符咒擋血鞋印

苗栗影城爆員工偷拍！正妹如廁抬頭驚見一顆鏡頭　網轟：真噁心

快訊／百岳「十峻」品田山驚爆意外　男墜150m深谷無生命跡象

超商教訓子女遭店員報警　虎媽連兩天上門嗆：換掉他不然會出人命

花錢最大？男顧客不滿等餐太久 摔醬料碟、潑豆漿惡劣行徑全錄下

福建男開橡皮艇11小時到台中港　肚子餓大聲呼救：投奔台灣自由！

男女藝人「長皺紋」評價大不同！　應采兒聊「變老」超敢言...全場歡呼

邱鋒澤首度談采子劈腿...燦笑：發洩過了XD　陳零九檢討「不退出狼人殺」笑回：合約還在...

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

太強啦！萌娃爬單槓「自帶吸盤」　速度飛快超俐落...媽：是猴子嗎

毒犯開車載女友出遊路況不熟　到派出所問路...自投羅網遭逮

相識4年！結婚當晚首次見妻容貌 暖心夫甜喊：喜歡的是妳的內在

壓制7旬失智婦！美警用力扭手臂 事後重溫「逮捕畫面」模仿骨折聲

松山分局之亂關鍵96秒曝光！　所長站電腦前格式化監視器影片

快訊／局長餐會遭砸蟑螂示威　「警政署震怒」通令嚴辦！刑事局支援

局長盛讚盡忠職守！誇張黑幫砸所　副所長未呼快打未寫工作紀錄簿

陳嘉昌出席700義警餐敘　遭2黑衣人砸「千隻蟑螂」！警調監視器追查

快訊／陳嘉昌傳遭潑上千隻蟑螂！警方追到2嫌「曝犯案原因」

台中3歲童遭麻將桌夾胸亡　房東驚曝父母「一關鍵壞習慣」害命

松山之亂「屏風擋住視線」　監視器打臉：眼前就是折疊椅砸電腦

獨／「最乾淨」兇宅現況曝！崔曉菁慘死懸19年　滿屋符咒擋血鞋印

苗栗影城爆員工偷拍！正妹如廁抬頭驚見一顆鏡頭　網轟：真噁心

快訊／百岳「十峻」品田山驚爆意外　男墜150m深谷無生命跡象

超商教訓子女遭店員報警　虎媽連兩天上門嗆：換掉他不然會出人命

快訊／局長餐會遭砸蟑螂示威　「警政署震怒」通令嚴辦！刑事局支援

泱泱80萬IG帳號回來了！　「發網美照慶祝」一整排藍勾勾狂恭喜

竹科媽媽群組加入前「要有3間房」　超兇網紅開酸：只是吸血蟲！

快訊／Yahoo賣掉了！Apollo砸1400億元成交

永達保經總經理「財務自由」秘訣曝　電子股一定要有！　

陳嘉昌出席餐會遭砸蟑螂　王欣儀還原現場「非常恐怖」：像蜜蜂群集！

3000元有找！三星手機「標價少個0」　全國電子出售量曝光

局長盛讚盡忠職守！誇張黑幫砸所　副所長未呼快打未寫工作紀錄簿

微笑女神PO「上空辣照」！　秀渾圓胸型＋美腿…網狂讚：真材實料

文化左投張梓軒術後「失速」想放棄　找回信心參加選秀

女大生動漫展「沒穿內褲狂掀裙」　喊冤「喬姿勢意外」反批偷拍

社會熱門新聞

崔曉菁慘死19年！他被託夢：人名都說了

即／科管局施工釀台積電工區意外　包商女員工命危

即／年輕男打疫苗暈針！緊急送醫

松山之亂小弟的小弟犯忌　四海幫擬除名

3歲童遭麻將桌夾胸亡　房東曝父母壞習慣害命

陸男駕橡皮艇偷渡　3種下場曝光

即／陳嘉昌傳遭潑上千隻蟑螂　警追初步原因

即／台中2歲童「遭摺疊桌夾死」！

即／疾管署科長突昏倒！　倒立法院後門馬路上

姊弟同日離世　台中沙鹿今晚送肉粽路線曝

快訊／高雄男狠砍妻8刀　鮮血噴整牆！打電話自首

即／品田山驚爆意外　男墜150m深谷無生命跡象

即／台中2歲童「胸部遭折疊桌夾住」！　命危搶救中

女高中生大考休息雙載慘撞！阿婆骨折

更多熱門

相關新聞

副所長「屏風擋住」未見黑幫砸電腦亥打臉

副所長「屏風擋住」未見黑幫砸電腦亥打臉

2日市警局公布上月16日凌晨事發該所駐地監視器後卻引發更多爭議，包含楊姓教官比中指挑釁黑衣人、黑幫持所內摺疊椅砸毀該所警用電腦，這些行為明顯觸犯妨害公務、毀損公物及聚眾鬥毆罪，值班顏姓副所長雖出手壓制，但事後卻縱放這群黑幫成員，對此顏姓所長3日上午還出面受訪表示「當下我被屏風擋到，嫌犯動作（砸警用電腦）確實沒看到」

偷拍國小女童裙底！北市松山區變態落網

偷拍國小女童裙底！北市松山區變態落網

黑衣人砸電腦「雙手合十」求饒！警「沒看到」放人

黑衣人砸電腦「雙手合十」求饒！警「沒看到」放人

松山之亂全因為他！局長竟誇「盡忠職守」

松山之亂全因為他！局長竟誇「盡忠職守」

關鍵96秒曝光　所長認了「為保形象刪畫面」

關鍵96秒曝光　所長認了「為保形象刪畫面」

關鍵字：

松山警分局中崙派出所顏敏森黑幫鬥毆

讀者迴響

熱門新聞

竹科媽媽群組「不想讓低端加入」　超高門檻曝光

拍A片遭母親痛譙　吳夢夢暖心力挺

標錯價！三星S21手機3000元有找　全國電子：照錯標價格出貨

屁孩踢爆電影巨幕！整片換新要價77萬元

獨／陳嘉昌出席700人義警餐敘　遭砸上千隻蟑螂滿地竄逃

荳荳「對不起，我快撐不下去了」

連千毅曝追薔薔「夜店請小弟排2排歡迎」

《全明星》MVP被轟　嘉賓回應：有人罵髒話

北北桃都有！1圖秒懂「5縣市足跡」　快看你有沒有重疊

貓同事趴孕肚　聽到有寶寶秒折手

《全明星》選手罵髒話！房思瑜疑暗諷

桃園凌晨大停電　居民集體哀號

獨／元元提告　何孟遠：交給法律

小一兒吐胎內記憶！天上選媽過程驚呆她

陳鎮川一家3口團聚曬娃：等到你了

更多

最夯影音

更多
花錢最大？男顧客不滿等餐太久 摔醬料碟、潑豆漿惡劣行徑全錄下

花錢最大？男顧客不滿等餐太久 摔醬料碟、潑豆漿惡劣行徑全錄下
福建男開橡皮艇11小時到台中港　肚子餓大聲呼救：投奔台灣自由！

福建男開橡皮艇11小時到台中港　肚子餓大聲呼救：投奔台灣自由！

男女藝人「長皺紋」評價大不同！　應采兒聊「變老」超敢言...全場歡呼

男女藝人「長皺紋」評價大不同！　應采兒聊「變老」超敢言...全場歡呼

邱鋒澤首度談采子劈腿...燦笑：發洩過了XD　陳零九檢討「不退出狼人殺」笑回：合約還在...

邱鋒澤首度談采子劈腿...燦笑：發洩過了XD　陳零九檢討「不退出狼人殺」笑回：合約還在...

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面