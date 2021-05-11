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小弟犯大忌　黑幫大哥考慮解散：多年事業敗在一線三小警員手上

一連串的幫派騷亂，讓警政署啟動全台掃黑，短短數日便逮捕上百名幫派分子及查獲大批違法器械。（翻攝畫面）

▲一連串的幫派騷亂，讓警政署啟動全台掃黑，短短數日便逮捕上百名幫派分子及查獲大批違法器械。

圖文／鏡週刊

「警黑不分」的松山之亂，引爆後續的潑蟑之亂等一連串幫派騷亂。知情人士A先生指出，從潑蟑嫌犯的背景分析，育仁會其實是竹聯仁堂四大會之一，四大會約有2萬名幫眾，勢力龐大，今年初該會份子也曾對文山二分局警車丟鞭炮示威，「他們打從心底就不將警方放在眼裡」。

熟知幫派生態的名嘴砲哥也表示，過往黑幫慣用的手法就是潑漆，但潑漆在法律上很容易遭警方依恐嚇罪嫌移送法辦，且若潑到當事人身上，還可能被告傷害、毀損，犯罪成本太高，因此後來變成潑餿水、潑糞，潑蟑螂則是近期想出的新招，由於潑灑這些東西較難被認定為恐嚇，大部分僅能以《社會秩序維護法》究辦，讓不法份子更加肆無忌憚。

▼竹聯幫育仁會分子在今年初，也曾犯下潑漆、丟鞭炮的暴力案件。圖為警方追逐嫌犯畫面。

竹聯幫育仁會分子在今年初，也曾犯下潑漆、丟鞭炮的暴力案件。圖為警方追逐嫌犯畫面。（翻攝畫面）

A先生說，這次年輕幫眾不顧大哥們屢屢告誡，公然向雙北市警局長都在的場合潑蟑，已明顯越過黑白二道的紅線，觸犯江湖大忌，就在潑蟑嫌犯全數到案後，台北市警局隨即執行攻堅竹聯幫、天道盟的掃黑行動，更宣稱將持續貫徹警政署要求「一波一波掃，一個一個抓」的決心，讓許多幫派大哥「頭殼抱著燒」。

▼名嘴砲哥指出警界現行的教官制度，根本是警紀風氣的一大毒瘤。

名嘴砲哥指出警界現行的教官制度，根本是警紀風氣的一大毒瘤。

道上更傳出，許多幫派成員建議頂頭大哥，是否要學習1997年四海幫副幫主董克誠的作法，由重要幹部帶領幫眾投警並宣布解散幫派，把面子還給警方，暫避這波掃黑行動的風頭，再私下重整事業版圖，否則若不敵警方的全面進攻，恐怕將重擊組織未來的發展，也讓許多幫派大哥感嘆：「沒想到多年事業，竟敗在個一線三的小警員手上！」


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