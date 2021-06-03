爆39確診仍禁員工戴醫療口罩上班　京元電3點回應：產塵量較高

▲京元電禁止員工戴醫療口罩因為產塵量較高。（圖／翻攝自曾玟學臉書）



記者林冠吟、高兆麟／苗栗報導

台灣疫情持續嚴峻，指揮中心2日宣布台灣本土病例新增372例，其中苗栗新增12例，創下單日新增確診的紀錄，而這新增的12例當中，皆為京元電員工。苗栗縣議員曾玟學3日在臉書上指出，27日就有接獲京元電員工陳情，表示公司禁止他們戴醫療口罩進無塵室，僅能配戴公司所發的白色無塵室口罩，就連在醫療口罩外再戴一層無塵室口罩也不行。

京元電子爆發群聚感染，苗栗縣2日一口氣暴增12名確診患者，經查皆為京元電員工，更有同住一宿舍的情形，確認已形成宿舍傳播鏈。苗栗縣衛生局也緊急匡列227人採檢，PCR檢測已確定有26人確診，累計至今已有39人確診。京元電也在3日緊急召回員工7300人進行快篩。

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不過曾玟學在臉書上指出，他在收到陳情的第一時間就請衛生局和京元電溝通，不過京元電卻表示由於醫療口罩的落塵較高，不建議帶入無塵室，另因醫療口罩廠牌眾多，難保員工重複使用，而且與其他封測同業對產業要求一致，無塵室口罩與醫療口罩僅有最外層不同，一樣具有防護功能。

▲京元電禁止員工戴醫療口罩因為產塵量較高。（圖／翻攝自曾玟學臉書）



京元電強調其作法與其他封測產業要求一致，卻遭到曾玟學打臉，曾玟學提出質疑，日月光與矽格等公司都可以佩戴雙層口罩，為何就京元電不行？

針對京元電指出醫療口罩產塵量較高，曾玟學則回應可以要求員工統一使用同廠牌醫療口罩，且規定不可重複使用即可解決。不過京元電強調無塵室口罩與醫療口罩一樣具有防護功能，曾玟學指出醫療口罩的外層為防潑層，最重要的中間過濾層兩種口罩都有，要說無塵室口罩具有一定防護力也沒錯，只是保護力較低，在爆發大量感染的現在，仍應在可接受範圍內，以保護員工為最重要原則，讓員工在配戴醫療口罩後再戴無塵室口罩，在具有防疫效果的同時有可以控制落塵量。

京元電3點正式說明如下：

1.經公司EQM測試，醫療口罩產塵量明顯高於無塵室口罩，不建議戴入潔淨室。

2.醫療口罩廠牌多樣且人員可能重複使用，不易管控對潔淨室particle的影響。

3.詢問其他封測同業，對產線要求相同，禁止戴醫療口罩進入產線。