快訊／輕颱彩雲「海上警報」16:00發布！最新路徑圖出爐

記者李宜秦／台北報導

今年第三號颱風「彩雲」生成，中央氣象局今16:00發布海上警報，並表示預計彩雲明日距離台灣最接近，明日南部、東南部、中部將因颱風水氣影響，有不定時的短暫陣雨或雷雨。各地海面風浪也會增大。

▲彩雲明日離台灣最接近，氣象局發布海上警報。（圖／翻攝氣象局直播）

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臉書專頁台灣颱風論壇｜天氣特急表示，受到颱風影響，南部海域、巴士海峽船隻要注意，至於是否發布陸上警報，要看彩雲能夠撐多久，不過颱風結構基本上偏弱，除了南部、台東會有一點影響外，其他地方基本上都沒什麼參與感。

▲▼彩雲最新路徑圖。（圖／氣象局）

氣象局預報員羅雅尹表示，第三號颱風彩雲在過去這段時間，通過菲律賓呂宋島後，結構較為不佳，目前為輕度颱風下限，今日白天進入南海後，彩雲強度與結構將會重整，路徑則會逐漸朝北轉東北移動，通過巴士海峽南側，在進入台灣東方外海，明日離台灣是最接近的時間。

氣象局表示，明日東南部海面風浪大，西南部近海、恆春、東半部沿海有長浪，而受颱風水氣影響，南部、東南部、中部有不定時短暫陣雨或雷雨，其他地區則有雷陣雨，下午過後山區、大台北地區要留意午後大雷雨發生。

▲受到颱風水氣影響，三地區明日有雨。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

天氣風險公司分析師吳聖宇指出，雖然各模式以及各國主觀預報認為受到強垂直風切影響，彩雲明天進入巴士海峽時已經減弱為熱帶性低氣壓，但是對於一個正在靠近的系統，還是需要多加留意。而颱風減弱後雲系有機會在明天為中南部、東南部帶來一些降雨，午後雷雨發展也會比較旺盛。