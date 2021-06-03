校正回歸又變多！張上淳說明原因：目前最擔心「這地方」

記者嚴云岑／台北報導

校正回歸個案又反撲！指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，疾管署昆陽實驗室與雙北幾個檢驗單位，過去都有系統上傳造成的延誤或累積狀況，造成陽性個案沒有即時上傳，這兩天疾管署正積極輔導中。張上淳解釋，5/31前有些單位正努力清舊案，導致6/1沒有即時上傳，以至於後面案子累積下來，但發病日其實都差不多。

張上淳表示，從校正回歸個案的發病日來看，會擔心疫情有往上爬的跡象，近日機構群聚事件讓個案數變多，現在最擔心的是苗栗電子廠是否會造成新一波群聚蔓延，影響全國個案數變化，指揮中心已會積極介入輔導，也是後續要觀察的重點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心今（3）日新增583例本土個案，分布地區以新北市265例最多，其次為台北市224例、苗栗縣34例、桃園市30例、彰化縣15例、台中市5例、基隆市4例、台南市2例，新竹市、花蓮縣、宜蘭縣及高雄市各1例。

指揮官陳時中表示，苗栗是工廠群聚，看不出來與台北有什麼直接關係，其實前一波苗栗陸續有零星個案，看起來可能對疫情影響比較大。

不過，陳時中也提到，雖然校正回歸後的數字還有待觀察，但目前疫情「絕對沒有樂觀的本錢」，現在觀察有些年輕族群看起來有點放鬆，但一樂觀就會產生副作用，至於現在推斷苗栗為第二波感染有點太早，且苗栗陽性率也在下降，不過因為母數還不夠大，只能說趨勢有降，但實際狀況還有待時機點做判定。

▼ 基隆安樂市場現況 。（圖／記者劉亮亨攝）