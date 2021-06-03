「年輕人鬆懈了！」陳時中曝感染比例　鄉民氣炸刷一排道歉

記者曾筠淇／綜合報導

稍早記者會上，指揮官陳時中表示，20歲至39歲年輕人的染疫比例曾降到19.9%，現在卻升到25.2%，「那我覺得在年輕的這一部分可能也有一點防疫的鬆懈。」陳時中這席話一出，讓不少網友感到相當不滿，紛紛直呼「重新定義鬆懈」、「不給疫苗怪別人鬆懈」，其中還有人開道歉串嘲諷，「對不起啦！疫情爆炸都是我們害的啦！」

▲指揮官陳時中 。（圖／指揮中心提供）

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陳時中在記者會上分析20歲至39歲年輕人的染疫比例，在5月10日以前，此族群染疫比例為34.3%，而5月11日至6月2日這波，雖然60歲以上的比例大幅增加，但年輕人的比例則降到19.9%，從三分之一降20%。

陳時中語重心長說道，但是從今天的數據可知，年輕人的比例升至25.2%，「比例是在增高啦」，可能是因為前兩天疫情平穩，所以移動和群聚都比較多，「那我覺得在年輕的這一部分可能也有一點防疫的鬆懈」，一旦鬆懈就會升高，「所以我也要提醒我們這20歲到39歲的，還是要盡量把這個群聚減到最低」，口罩、洗手等自我防衛也要做好。

▲大票網友氣炸。（圖／翻攝自PTT）

陳時中話才說完，網友就大暴怒，在PTT上傻眼表示，「干我屁事」、「沒停班啊」、「本日金句」、「怎麼可能兩天就發病」、「就是在講你們這些年輕人啦」、「老人檢討完開始換年輕人」、「可憐～紓困拿不到半毛錢，確診還要被罵」、「鬆懈兩天就確診」、「不用上班嗎」、「該收心囉」、「誰叫你各位要上班不能領紓困」。

還有網友開道歉集中串表示，「我大學生啦！對不起啦！疫情爆炸都是我們害的啦！」貼文底下也有不少網友氣炸直呼，「年輕人上班感染」、「全體下跪道歉」、「對不起啦！社畜每天出門工作啦」、「我大四我道歉」。