7天來新低！學生確診單日增15人　全台累計287染疫生

▲高中以下學校停課至6月14日，空蕩校園畫面。（圖／記者周宸亘攝）



記者許展溢／台北報導

教育部今（31日）上午公布最新全台各級學校的學生確診個案數統計，截至昨天下午5點半，國內學生染疫人數為287人，比前一天增加15人，又以大專院校染疫學生最多，有114人，其次為國小61人、高中50人、國中36人，和幼兒園26人。

5月18日開始教育部每天上午公布前一天統計學生確診數，資料統計期間從4月20日開始，其中5月27日公布的較5月26日激增47人，是最多的一次。較少的時間點是在5月19、20日，新增7、11人，接著每天都持續增加。以近7天每天新增數來看為，27、18、47、19、27、16、15，今天公布數是7天來新低。

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▲教育部統計最新學生確診數，大專校院有114人染疫。（圖／教育部提供）

全國教育產業總工會今表示，目前學生確診人數越來越多，就是家人外出工作，將病毒帶回家讓家人被染疫所致，政府要求學生這段期間因家裡因素可到校，學校不得拒絕，但基層教師則越來越擔心這些學生恐將於無症狀情形下，將病毒帶去學校，負責照顧的基層老師，越來越處於高風險之狀態，更何況中央未接納去年全教產提出的建議，讓中小學教師優先施打疫苗，在此狀況下，基層老師更感到無助與恐懼。



全教產指出，基於保護學校教職員工和學生，要嚴正呼籲政府，目前政策應有所調整，畢竟命只有一條，大家都一樣，請行政院收回成命，基於保護校園安全，應暫停抗疫期間讓學生到校。