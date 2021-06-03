我家在疫情熱區嗎？哪有篩檢站？　「新北災訊E點通」網站一查就知

▲新北災訊e點通網站上可查詢防疫熱區範圍，以及熱區防疫中心、社區篩檢站位置及服務時間等資訊。（圖／截自「新北災訊E點通」網站，以下皆同）

記者楊蕓／新北報導

國內疫情嚴峻，新北市確診人數為全台最多，截至2日累計本土確診已3947人。為防止疫情再擴散，新北市透過疫調足跡交叉比對後，劃設多個防疫熱區，設置社區篩檢站及熱區防疫中心。為讓民眾方便查詢，新北市政府推出「新北災訊E點通」網站，提供熱區分布、篩檢站位置、熱區防疫中心等訊息。

臉書粉專「我的新北市」說明，新北市透過警察局的疫調分析中心與衛生局掌握確診者足跡，再由民政局與各地區公所在熱區地點開設熱區防疫中心，全力加強防疫管控。以視覺化呈現在消防局「新北災訊E點通」網站，市民可透過電子地圖清楚了解新北市防疫熱區範圍、熱區防疫中心及篩檢站等資訊。

除疫情之外，即時災害、避難收容場所點位資訊、停班停課、停水停電、災時交通、封橋封路、環境醫療、活動異動等訊息也隨時更新。

▲點選右下角的「圖層列表」篩選防疫熱區範圍，也可查詢救護車救援動態及路線。

▲房屋圖案標示熱區防疫中心、醫藥箱圖案則標示社區篩檢站。

▲若想要查詢哪些里被劃設在熱區內，可點選上排「熱區防疫中心專案」選項，點選「環境醫療」，展開即可查詢各熱區防疫中心的詳細資訊。

▲直接點選地圖上的圖標，可查詢篩檢站的地址、開設時間、預約方式等資訊。