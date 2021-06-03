全球排隊買疫苗！他2關鍵曝「國產超重要」：否則只能看人臉色

▲全球都在排隊等疫苗。（圖／路透）

記者施怡妏／綜合報導

國內爆發新冠本土疫情，疫苗供不應求，許多人狂喊「快買疫苗」，對此，臉書粉專「台灣肉圓世界同行」指出，買疫苗這件事，被講的好像就跟網購一樣，現在下訂馬上就會到貨，且現在全球都急需疫苗，要排隊慢慢等，所以需要搭配國產疫苗，而不是一直等國際疫苗，希望大家可以對國產疫苗多一點信心。

臉書粉專「台灣肉圓世界同行」發文表示，買疫苗這件事情被大家講的，竟跟 PCHOME 購物24小時到貨一樣，自從今年三月印度爆發疫情之後，現在全球都缺疫苗，很多人就問「日本為何還可以捐疫苗給台灣？」粉專指出，日本超買的原因是「東京奧運不能亡」，因此不惜重本，也必須傾盡國力、來壓制疫情。

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粉專指出，日本人口多，加上疫情爆發的早，確診數飆高，人民接種意願也高，這些條件讓日本在國際上，搶購疫苗大戰中容易取得優勢，反觀台灣，人數不多且疫情一直太穩，打疫苗意願不高。此外，香港也有超買疫苗的狀況，打算捐出或轉售。

▲義大利研究人員在實驗室上班，針對疫苗進行研發。（圖／路透）

粉專指出，香港施打的疫苗是中國疫苗，中國科興、復必泰，目前已經有68人死亡，「這批疫苗爭議很大，因為死亡率很高」，但無論是哪個國家，只要政府超買疫苗，都等於是把人民的納稅錢浪費掉。

然而，現在全球疫苗短缺，如果台灣真的訂了四千萬劑的疫苗，也不知道會等到何時，之後國產疫苗上市了，四千萬劑的疫苗也來了，就會出現超出的狀況，浪費很多錢，如果提早訂疫苗，沒有人要打，現在訂又不知道何時會來，所以必須搭配國產疫苗，「這是地球上，唯一我們能掌握進度的疫苗，而不是『全部押寶』在等不到的國際疫苗上」，

粉專也希望大家可以給國產疫苗一點信心，既然都有口罩國家隊了，為什麼沒有任何證據，「要把疫苗國家隊詛咒到毀掉？」把自立自強的路封死，台灣永遠只能在國際看人臉色啊。