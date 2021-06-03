香港BNT疫苗打不完　趙少康喊話：請開放台灣人民去打疫苗

▲趙少康喊話，請香港開放台灣人民去打疫苗。（圖／翻攝自趙少康臉書）

記者楊蕓／台北報導

香港疫苗接種率低，目前輝瑞BNT疫苗庫存84萬劑，以及550萬劑未到貨，對於可能過剩的疫苗，港府研議透過COVAX等管道捐贈。中廣董事長趙少康3日在臉書發文向港府喊話，與其捐給COVAX不如考慮台灣人民需要，他表示，因台灣距離香港近，若能夠在香港、九龍或就在赤鱲角機場，提供台灣民眾免費或付費施打BNT疫苗，相信一定有相當多台灣人願意到香港施打。

趙少康指出，香港政府預訂了750萬劑輝瑞BNT疫苗，根據港府5月25日的說明，輝瑞BNT已到貨200多萬劑，至今庫存約84萬劑，使用期限在8月中屆滿。如果不能在使用期限前打完，港府發言人說，將會浪費珍貴的疫苗。

趙少康表示，因為香港市民施打BNT疫苗的需求漸趨疲弱，港府也在考慮是否不再引進BNT疫苗，所以呼籲港民在八月前施打第一劑，免得九月底前來不及施打第二劑。扣除已到貨的約200萬劑，香港政府將和輝瑞BNT協商，如何處理未到貨的550萬劑和在港可能過剩的疫苗，包括延遲付運、不予付運部分批次疫苗，或透過COVAX等管道捐給其他更需要疫苗的地方。

「既然香港人不需要那麼多疫苗，而台灣疫情急遽升高又大缺疫苗，與其捐給COVAX，不如考慮台灣人民的需要。」趙少康表示，台灣距離香港這麼近，搭飛機只要一個多小時，如果能夠在香港、九龍或就在赤鱲角機場，提供台灣民眾免費或付費施打BNT疫苗，相信一定有相當多台灣人願意到香港施打。

趙少康說，德國BNT公司把大中華地區的獨家代理授權給上海復星公司，讓民進黨政府因此政治因素不願意進口BNT疫苗，還抹紅BNT是大陸代工，現在既然有香港訂購的550萬劑全球最好的BNT疫苗，如果不善加運用，等於暴殄天物，白白浪費了珍貴防疫資源，豈不大大可惜？

趙少康表示，因台灣疫情緊張，不少台灣人飛到美國施打疫苗，造成飛機班班客滿、一位難求，大陸國台辦及上海市政府都說願意提供疫苗給台灣，但被陸委會以「不安好心、統戰」回絕，看來政府不可能接受大陸的疫苗，所以如果香港政府或北京當局能延續善意、擴大胸襟，發揮民胞物與、人溺己溺的精神，誠懇開放台灣人民到香港注射BNT疫苗，既幫助台灣防疫，也解決了香港超買疫苗的問題，一舉兩得，是一件功德圓滿的好事，何必讓台灣人捨近求遠，千里迢迢跑到美國去打疫苗？

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