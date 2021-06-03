「郭台銘別想拿到授權書！」他指1關鍵陷無解循環　網氣：擺明刁難

▲郭台銘。（圖／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

鴻海及永齡基金會創辦人郭台銘昨（1）日要採購德國BNT疫苗500萬劑，但中央流行疫情中心指揮官陳時中卻表示，資料算是很齊全，就是沒有看到原廠授權書。對此，國際佛光山中華總會長趙怡表示，「政府要給我們藥劑的許可證」，他們才好向對方要求原廠授權書。大票網友得知此事後，不禁開罵「懂什麼叫輕重緩急嗎」、「擺明就是在刁難」。

根據《東森新聞》報導，針對原廠授權書一事，趙怡表示，如果要拿到授權上，基本上還是必須經過政府同意，「政府要給我們藥劑的許可證，那我們才好要求對方給我們這個原廠授權。」

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就有網友在Dcard上，以「郭台銘別想拿到疫苗原廠授權書」為題發文，提到陳時中說郭台銘的資料齊全，唯獨缺少原廠授權書，如果根據趙怡說法來推斷，沒有原廠授權書，中央就不會給藥劑許可證；但郭台銘只要沒有拿到中央給的藥劑許可證，就很難向原廠拿到授權書，兩者間恐怕只能陷入無解的循環。

▲趙怡。（圖／政大提供）

貼文一出，不少網友都留言回應，「傻爆眼，明顯就是要擋疫苗進來啊，到底是什麼比人命更重要啊」、「不准干擾我爸進疫苗」、「既然原廠買不到為什麼就是不要透過代理商買呢」、「買美國武器的時候有跟美國要原廠證明書跟原廠保固書嗎」、「原廠證明書如果只有政府拿得到，為什麼不是政府提供，而是民間提供」、「郭台銘最快都要40小時才能籌備文件，其他人要捐疫苗不是就天方夜譚」、「錢都要幫忙出了，政府不幫忙想怎麼運，卡一堆」。

不過，也有些網友持相反意見，表示「藥品輸入本來就需要原廠授權書啊，如果郭董真的買到的話不會缺原廠授權書」、「不是要有藥證才會有原廠授權書欸」、「沒有原廠授權書就證明不了這些東西到底是不是原廠生產的、安全保存的」、「如果政府不這樣把關，這批疫苗如果打在人民身上出問題你們是要怪政府還是郭台銘」。

▲▼網友覺得郭台銘很難拿到原廠授權書。（圖／翻攝自Dcard）