砸120億買疫苗！神人林爸爸繪「郭台銘肖像」...網全跪喊乾爹

▲郭台銘太太曾馨瑩穿著粉色「全島一命」POLO衫，將購買德國BNT疫苗的文件親送到食藥署。（圖／郭台銘辦公室提供）



實習記者周依儒／綜合報導

本土疫情持續嚴峻，但目前台灣仍短缺最重要救命丹疫苗。鴻海創辦人郭台銘透過永齡基金會，砸下120億元全力爭取購買德國BNT疫苗空運直達台灣，日前也已將備齊公文及文件，送抵衛福部食藥署，讓不少台灣民眾非常興奮。一名網友就在臉書上畫了郭台銘的肖像，並且幽默表示「提前祝您父親節快樂！」畫出不少人的心聲。

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▲林爸爸繪製的郭台銘肖像畫。（圖／林爸爸簽聯絡簿啦提授權供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



常在女兒聯絡簿上展現驚人畫工，擅長以不同人物插畫作為簽名的「林爸爸」，即在粉絲團《林爸爸簽聯絡簿啦》上，分享了一張郭台銘的肖像畫 ，畫作中可以看到郭台銘的背後還彷彿在發光，林爸爸幽默表示，「不管啦～我要提前祝您父親節快樂啦～這種炫富才有意義！咚嗎」

林爸爸也在留言處表示，「乾爹一出手，便知有沒有」。而該貼文似乎也畫出許多渴望疫苗民眾的心聲，紛紛搞笑回覆，「謝謝林爸爸把我爸畫的這麼帥」、「如果真的買回疫苗，會變成很多人的乾爹了」、「在這裡找到好多失散的家人」、「原來你是我失散多年的哥哥」、「希望乾爹趕快補上原廠證明書啊」、「國民乾爹」。

▲留言處彷彿成認親大會。（圖／翻攝自Facebook／林爸爸簽聯絡簿啦）



據悉，鴻海公司與永齡基金會1日已完成指揮中心要求的8項文件，並由郭台銘妻子曾馨瑩與永齡基金會執行長劉宥彤一同送件至衛福部食藥署，等待審核通過；不過，指揮官陳時中昨（2）日下午指出，目前永齡基金會委託台康提出申請，資料算是比較完全，但就是沒有看到原廠授權書，會協助他們辦理。