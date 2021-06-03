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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雲端最前線／雙北疫情未減緩？本土確診再新增549例！

新聞節目中心／綜合報導

2日新增372例本土個案，及177例校正回歸。對此，陳時中坦言「疫情仍未往下降」，他表示有可能是申報速度加快，也有可能是真的案例增加，仍會持續監測。陳時中也提到，前段時間觀察到人流管制看起來有奏效，但近日卻看起來沒有往下降，因此提醒大家還是儘量不要外出，分流上班，也該要有人流管制的措施。第三級警戒是否奏效？還會維持多久？《雲端最前線》3日邀請新北市議員葉元之以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲▼0602流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲0602流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

台灣疫苗短缺，除了鴻海創辦人郭台銘的永齡基金會向政府申請採購疫苗外，國內兩大宗教團體佛光山、慈濟也相繼表示願意協助洽購。但嬌生藥廠發表聲明強調「只與政府機構協商相關事宜」，對此，佛光山回應，首先還是希望嬌生能把疫苗賣到台灣，其次則是「我們願意出藥錢」；另外，關於雙方的洽談結果，也將在今（3）日中午公布。民間伸出援手，是否有助台灣脫離疫苗困境？

疫情未緩，為了協助受影響的產業、民眾度過難關，政院日前公布紓困4.0方案，預計在3日的院會中通過。行政院2日表示，去年無一定雇主勞工，如攤商、畫家等，受限於「投保薪資2萬4000元以下才可獲紓困補助」限制，而無法獲補助，此次紓困4.0將修改規定，投保薪資在2萬4000元以上無一定雇主勞工，也可獲紓困補助金。登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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