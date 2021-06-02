三級警戒還要多久？　柯文哲坦言：不敢去想...接下來比的是意志力

▲柯文哲2日晚間喊話民眾展現強大意志力，戰勝病毒。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

記者蘇晏男／台北報導

中央流行疫情指揮中心2日公布國內新增372例本土確定病例，校正回歸177例，12人死亡。對此，台北市長柯文哲在臉書指出，R值仍然在1以上，顯示疫情仍在傳播，不可能短時間消滅；至於第三級警戒還會維持多久？他表示，目前不敢去想，疫情陷入膠著，接下來要比的是意志力。

柯文哲指出，餐廳、夜市不能內用，生意已經大受打擊，如果美容美甲業也關掉，多少人的生活會陷入困境？防疫和人民生計之間，如何找到最佳平衡點，是一個難題；新冠肺炎在台灣已奪走149條人命，再進一步封鎖，恐怕餓死的會比病死的多。在疫苗大規模施打前，必須用最低的成本、最高的效率，壓制疫情，也讓人民生活維持正常。

「我深信國家的力量在於國民全體，相信以臺北市民的高素質，不必用高壓管制手段，也能控制疫情在一個程度之內。」柯文哲表示，因此請市民朋友自動自發，一週只去市場兩次，少出多買，習慣這種新購物常態，而北市也會在市場架設網路監看系統，讓市民朋友透過即時影像，避開高風險時段。

另外針對北市2日成立的機動快篩隊，柯文哲說，北市機動快篩對會主動出擊，前往疫情熱區，進行小範圍的普篩，更精準、更快速、更機動，且會不斷的修正、調整防疫戰略，更精準打擊病毒。

柯文哲喊話，「讓我們展現強大的意志力，在這場防疫戰爭，取得最終的勝利。」