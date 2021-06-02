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快訊／疫情間醫療暴力頻傳　蔡英文下重話：該依法究辦的絕不寬貸

▲蔡英文。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲蔡英文。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國內本土疫情驟升，第一線醫護、警消守護家園奔波勞碌，卻發生確診者釀出的醫療暴力事件，包括新北雙和醫院洪姓確診男持刀砍傷3名醫護，及北市聯合醫院仁愛院區一名陳姓男患者持木棍敲打破壞組合屋玻璃，且未經允許逃出醫院。對此，總統蔡英文2日下重話，強調政府絕不允許醫療暴力，該依法究辦的，絕不寬貸。

雙和醫院洪姓確診男子日前不滿遭隔離數日，情緒失控、手持水果刀朝著醫護人員揮砍，導致3名醫護人員受傷，院內頓時血跡斑；對於3位同仁的傷勢，院方指出，一位護理同仁腹部割裂傷，治療後已返家休養；一位護理同仁背部穿刺傷，經緊急手術後，病況穩定，目前住院休養中。

另外一位護理同仁右手食指及中指的神經與肌腱斷裂，也在一小時內進行顯微手術修補，神經及肌腱均順利完成接合，術後也將進行除疤治療，目前積極復健治療中，預計復健治療可能需要6個月，預後仍需視復健狀況才能評估手部功能狀況。

北市仁愛醫院方面則是，陳姓男性病人於2日凌晨12時21分至仁愛院區急診就醫，經確認是新冠肺炎確診個案，立即安排在組合屋觀察治療，但沒想到，3時許他突然要求開立安眠藥，隨後情緒失控持木棍破壞組合屋玻璃；院方當下立即通報轄區員警來院制止，經醫師評估後，開立鎮靜安眠劑使用，病人情緒稍微緩和，待本院安排後續安置場所，但病人於上午9時許未經許可自行離院。

經查，陳男為一名通緝犯，離開後醫院後還搭乘捷運落跑，警方立刻循線查緝，最終於2日下午1時30分許在萬華將人逮捕到案；而台北捷運公司則表示，陳男由大安站進站搭車至台北車站轉搭板南線至龍山寺站出站，沿途並未與車站服務人員接觸且全程戴口罩，已立即加強完成相關車站清消，並將所搭乘3部列車送回機廠加強全面清消作業。

對於近幾日醫療暴力事件，蔡英文2日傍晚在臉書下重話，強調任何的暴力攻擊和言語羞辱，都無助於克服疫情，政府絕不允許醫療暴力，該依法究辦的，絕不寬貸。對於因公染疫或受傷的醫護、警消、防疫人員，我們也一定會提供最妥善的照顧。

她也呼籲，拜託大家一起支持第一線防疫人員，醫護、警消、防疫人員等，都在疫情的最前線奮戰，都為我們承受著許多的風險，請大家一起給他們支持和鼓勵。「疫情之下，人與人之間不該彼此對立，病毒才是我們的敵人，只有團結一致，才能更快控制住疫情，早一天讓生活恢復正常」。

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