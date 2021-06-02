本土今暴增549例　蔡英文最新喊話拜託人民三件事

▲蔡英文2日在臉書拜託大家做3件事。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

政治中心／台北報導

中央流行疫情指揮中心2日公布國內新增372例本土確定病例，校正回歸177例，12人死亡，而相較前兩的數字，指揮官陳時中坦言「今天案例比較多，疫情並沒有往下降」。對此，總統蔡英文呼籲大家做3件事情，分別是堅持防疫指引、去傳統市場和賣場注意防疫，及支持第一線防疫人員。

蔡英文2日傍晚在臉書寫道，今天本土確診案例的數量明顯增加，說明了疫情確實難纏，但我們不要氣餒，更不可以鬆懈。有三件事情，她要拜託大家一起繼續努力：

第一，拜託大家繼續堅持防疫指引：疫情還沒有穩定前，我們都不能大意。少出門、不群聚，做好自主健康管理，落實各項防疫措施，就是保護彼此最好的方式。

第二，拜託大家去傳統市場和賣場注意防疫：最近有許多確診案例，都有傳統市場或賣場的足跡，說明了這兩類場所是現階段必須強化防疫的重點。請大家幫忙提醒家人和朋友，去傳統市場或賣場採買時，一定要配合實聯制措施，並小心保持社交距離。尤其，大部分的地方政府已經公布了傳統市場「分流採買」的措施，也要拜託大家體諒和遵守。

第三，拜託大家一起支持第一線防疫人員：醫護、警消、防疫人員，都在疫情的最前線奮戰，都為我們承受著許多的風險，我要請大家一起給他們支持和鼓勵。

「我也必須強調，任何的暴力攻擊和言語羞辱，都無助於克服疫情。政府絕不允許醫療暴力，該依法究辦的，絕不寬貸。對於因公染疫或受傷的醫護、警消、防疫人員，我們也一定會提供最妥善的照顧」。

蔡英文表示，疫情之下，人與人之間不該彼此對立，病毒才是我們的敵人，只有團結一致，才能更快控制住疫情，早一天讓生活恢復正常。