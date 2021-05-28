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最強牧羊人馬拉松救6人爆紅　朱可銘婉拒簽約直播：放羊更踏實

▲▼ 甘肅馬拉松，牧羊人朵窯洞救選手 。（圖／翻攝 中新社）

▲牧羊人朱可銘救選手進窯洞取暖 。（圖／翻攝 中新社）

記者魏有德／綜合報導

甘肅白銀越野馬拉松因遭遇冰雹、大風等極端氣候，導致21人死亡。發生意外時，牧羊人朱可銘剛循聲將6名參賽者救回，被外界封為天使牧羊人爆紅。不過，隨之而來的便是一連串的邀約採訪及直播，令朱可銘吃不消。他開通微博並發出唯一一篇文章，希望外界還給他單純踏實的生活，並呼籲外界不要受騙而捐款或打賞。

▲甘肅死亡馬拉松賽中救6人爆紅的牧羊大叔朱可銘發文，希望外界還給他樸實的生活。（圖／翻攝朱可銘微博）

▲甘肅死亡馬拉松賽中救6人爆紅的牧羊大叔朱可銘發文，希望外界還給他樸實的生活。（圖／翻攝朱可銘微博）

朱可銘表示，這幾天有太多的媒體給我打電話詢問救人當時的情況，因為接的電話太多，手機都壞了，開不了機，今天才修好。這兩天正是農忙時節，我要給地裡澆水，還要放羊，實在應付不過來，「我真的只是做了一件力所能及的事情，真的沒有什麼。」

對於外界的邀約，朱可銘也出面澄清，「這些年種地，放羊的收入，足夠我們一家人生活了，沒有和任何一家公司簽過約，請大家不要上當受騙、更不要捐款或打賞，我當時救人的時候根本就沒有想得到什麼回報，現在也還是同樣的想法。」

此外，朱可銘強調，我只是個普通農民，做自己的本分事情才踏實，「這幾天有很多的公司想和我簽約，說給我發工資，讓我搞直播，說能給我帶來很多收益，我和我的家人們商量過了，我們只是普通的農民，很多事我們也不懂，農村的生活雖不算富裕，但我覺得踏踏實實種地、放羊的收穫心裡更踏實些。」

▲▼ 甘肅白銀市黃河石林山地馬拉松倖存的張小濤寫下事發經過。 。（圖／翻攝涛哥在跑步 微博 ）

▲甘肅白銀市黃河石林山地馬拉松倖存的跑者張小濤。（圖／翻攝濤哥在跑步微博 ）

朱可銘文章發出後，樸實無華的內容引起網友串連點讚，留言數衝破萬則，比關注他的粉絲數量還多。有網友表示，「好人有好報」；「請不要騷擾好人」；「希望政府能補貼因救人丟失的羊」；「大叔以後就在微博紀錄放羊時光吧」。

據了解，甘肅白銀越野馬拉松賽發生意外後，被搜救接回的151人中，有6人被朱可銘救回，其中還包括比賽中排名第4的馬拉松好手張小濤。雖然救回6人，不過朱可銘也因此丟失了一些羊，引起外界聲援，希望能因其善行給予補助。

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